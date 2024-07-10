Неистовые Nothing But Thieves снова планируют приехать в Таллинн и взбудоражить Unibet Arena Blackbox
6 февраля следующего года знаменитый британский рок-коллектив Nothing But Thieves выступит в Таллинне в Unibet Arena Blackbox. В последний раз эстонские фанаты этих музыкантов могли увидеть их вживую в 2022 году, а теперь Nothing But Thieves презентуют у нас свой последний концептуальный альбом под названием „Dead Club City“. Билеты на предыдущий концерт были раскуплены очень быстро, и теперь парни возвращаются, чтобы выступить перед большей аудиторией.
Nothing But Thieves удостоились всемирного признания благодаря новаторской смеси хард-рока, ухищрений, которыми пользуются исполнители поп-музыки, и легкого добавления соула. Их свежий альбом „Dead Club City“ рассматривает культуру знаменитостей, социальное отчуждение, межличностные отношения и другие темы на фоне вымышленного города. Благодаря таким хитам, как „Welcome to the DCC“ и „Tomorrow Is Closed“ их концерт обещает быть полным энергичных выступлений, но в то же время не лишенным музыки, заставляющей думать.
В состав группы входят Конор Мейсон (вокалист), Доминик Крейк (гитарист, продюсер), Джо Лэнгридж-Браун (гитарист), Филип Блэйк (бас-гитарист) и Джеймс Прайс (барабанщик). Вместе они создают свежее, но в то же время знакомое звучание, смешивая влияния разных аспектов.
Первый сингл с их четвертого альбома, „Welcome to the DCC“, удачно сочетает в себе элементы рока и танцевальной музыки. Это просто идеальная витрина для остальных композиций и идей этого альбома. Представьте себе: Daft Punk в стиле хард-рока. А теперь это: and I`d put on my dancing shoes!
„Dead Club City – это гигантский закрытый клуб, размером с город“, – объясняет концепцию альбома Джо Лэнгридж-Браун, в этот раз взявший на себя ведущую роль в написании текстов. „Мы намеренно оставили неопределенным, что это такое в действительности. Это образ мыслей? Реальное место? Другая планета? Небо? Это все вместе и ничего из перечисленного. Но эта шкала важна“, – продолжает он, – „ведь в этом месте происходят все эти разные истории. Как эти персонажи связаны между собой? Как люди в клубе относятся к тем, кто в него не входит, или наоборот? Может быть, вступив в этот клуб, люди понимают, что это не то, чего они ожидали, и хотят его покинуть? Какова эта отчаянная попытка найти в этом месте что-то новое? Не отчаялись ли они попасть в более высокий класс? Так что речь идет о разных историях, одновременно происходящих в этом городе, и о том, как эти персонажи общаются между собой“.
Джо добавляет: „Я думаю, это первый случай, когда мы звучим не как коллектив, состоящий из пяти человек. Кажется, мы преодолели определенный рубеж. Этот альбом не воспринимается как альбом музыкальной группы. Он открыл определенную дверь, и это в нем самое интересное. Складывается ощущение, что мы зашли еще дальше“.
„Создание такой пластинки сопряжено с определенным риском“, - признает Доминик Крейк. „Концепция может оказаться неверной или просто слабой. И самостоятельная запись тоже может сложиться ужасно!“ – смеется он. „Так что мы должны были собраться и выложиться по максимуму, поскольку у нас не было продюсера. Все мы должны были быть в деле и тщательно все обдумывать. И кажется, этот альбом – воплощение всего того, что мы сейчас представляем собой как коллектив“.
И в завершение… турне – это же круто, правда?
„О да!“ – не скрывает радости Мейсон. „Это должен быть настоящий праздник. На этой пластинке есть немного диско, много соула и много оживленных, легких моментов. Это должно быть очень весело“.
Добро пожаловать в Dead Club City. Билеты на концерт Nothing But Thieves, который состоится 6 февраля 2025 года в Unibet Arena Blackbox в Таллинне, станут доступны для покупки членами концертного клуба Live Nation 10 июля в 12 часов утра. Открытая продажа в пунктах продажи и на сайте Piletilevi начнется в 12 часов утра 12 июля.