09.07.2024, 20:00
Брэд Питт впервые вывел в свет свою новую избранницу(3)
ФОТО: | Scanpix, IMAGO/Every Second Media
Брэд Питт, которому в декабре прошлого года исполнилось 60 лет, впервые официально вышел в свет вместе со своей возлюбленной, 34-летней Инес де Рамон. Пара посетила финал Гран-при Великобритании, который проходит на трассе „Сильверстоун“ в Нортгемптоншире.
На чемпионат мира по автогонкам в классе „Формула-1“ Инес решила прийти в летящем нежно-голубом платье и черных ботильонах, а Брэд надел светлые штаны, желтую куртку и бежевую панаму, пишет Spletnik.
Многие интернет-пользователи отметили, что в частности из-за стиля в одежде актер выглядел очень молодо, так что разницы в возрасте между ним и Инес на фото практически не ощущалось. Перед фотографами пара появилась, крепко держась за руки.