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09.07.2024, 20:00

Брэд Питт впервые вывел в свет свою новую избранницу

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Formula One British Grand Prix Brad Pitt arrives with partner ahead of the Formula One Qatar Airways British Grand Prix
Formula One British Grand Prix Brad Pitt arrives with partner ahead of the Formula One Qatar Airways British Grand Prix
ФОТО: IMAGO | Scanpix, IMAGO/Every Second Media

Брэд Питт, которому в декабре прошлого года исполнилось 60 лет, впервые официально вышел в свет вместе со своей возлюбленной, 34-летней Инес де Рамон. Пара посетила финал Гран-при Великобритании, который проходит на трассе „Сильверстоун“ в Нортгемптоншире.

На чемпионат мира по автогонкам в классе „Формула-1“ Инес решила прийти в летящем нежно-голубом платье и черных ботильонах, а Брэд надел светлые штаны, желтую куртку и бежевую панаму, пишет Spletnik.

Многие интернет-пользователи отметили, что в частности из-за стиля в одежде актер выглядел очень молодо, так что разницы в возрасте между ним и Инес на фото практически не ощущалось. Перед фотографами пара появилась, крепко держась за руки.

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RusDelfi
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