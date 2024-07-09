Брэд Питт впервые вывел в свет свою новую избранницу

На чемпионат мира по автогонкам в классе „Формула-1“ Инес решила прийти в летящем нежно-голубом платье и черных ботильонах, а Брэд надел светлые штаны, желтую куртку и бежевую панаму, пишет Spletnik .

Многие интернет-пользователи отметили, что в частности из-за стиля в одежде актер выглядел очень молодо, так что разницы в возрасте между ним и Инес на фото практически не ощущалось. Перед фотографами пара появилась, крепко держась за руки.