Знаменитая финская дизайнерская компания Aarikka отмечает 70-летие

Начало будущему успешному бизнесу было положено, когда основательница компании Кайя Аарикка в 1954 году во время своего обучения в художественном училище обнаружила, что для проекта ей необходимы пуговицы с особыми деталями. Не найдя подходящих, Аарикка вырезала их сама из дерева.

Необычными изделиями заинтересовались и другие покупатели, и вскоре производство расширилось – молодая дизайнерская компания начала выпускать украшения.

Деревянные украшения Aarikka до сих пор в моде

Aarikka наиболее известна своими изделиями из дерева, для производства которых Кайя Аарикка ещё в 1959 году начала использовать отечественную древесину, такую как берёза и сосна.

Aarikka стала разрабатывать яркие деревянные украшения с большим количеством подвижных деталей, сильно отличавшиеся от традиционных финских ювелирных изделий.

Дизайнер хотела использовать заметные, притягивающие взгляд цветовые решения и создавать такие украшения, в которых видна была бы текстура древесины, годовые кольца и другие естественные узоры. У себя на кухне Аарикка разработала метод окраски деревянных бусин, который до сих пор используется.

Процесс окраски изделий до сих пор остаётся секретным.

Не только дерево

Деревянные украшения Aarikka не остались незамеченными в мире. В 1955 году французский модный дом Dior заказал для своей коллекции деревянные украшения финского бренда.

Aarikka также продавала серебряные украшения, шерстяные пледы и даже одежду. Деревянные игрушки появились в продаже в конце 1960-х годов.

Кайя Аарикка также разрабатывала дизайн занавесок, тарелок, подносов и подсвечников.

Возможно, самым известным декоративным предметом Aarikka является деревянная фигура „Баран“ (Pässi), существующая во множестве вариантов.

В 1980-х годах Aarikka успешно развивалась, поскольку Финляндия тогда переживала период мощного экономического подъёма: магазинов бренда появлялось всё больше. В 1990-е годы наступил экономический кризис, но Aarikka сумела выстоять.