10.07.2024, 08:00
Ночевка за 300 евро? Фестиваль Beach Grind взвинтил цены на проживание в Пярну до небес(2)
ФОТО: | Pressimaterjalid
В эти выходные, 12-13 июля, в пляжном парке в Пярну пройдет событие, которого ждут многие жители Эстонии — музыкальный фестиваль Beach Grind. Журнал Kroonika узнал, можно ли еще снять жилье на ночь в летней столице Эстонии — и во сколько это обойдется.
На онлайн-платформе Booking 83% предложений по размещению на время Beach Grind уже забронированы. Это довольно значительная цифра, потому что даже в начале этого июня во время концерта Стинга в Тарту было больше свободных вариантов проживания (были забронированы 74%).
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