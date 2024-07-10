Войти в ту же реку: почему повторный брак с бывшими супругами - не очень хорошая идея

Некоторые вещи лучше всего испытать лишь один раз: конкурс по поеданию пирогов, вечер любительского фольклора и неудачный брак. Конечно, бывшие супруги всегда могут пожениться еще раз, но есть весьма веские аргументы в пользу того, что делать этого все-таки не надо. Если вы, конечно, не проделали огромную работу над собой.