10.07.2024, 20:05
Войти в ту же реку: почему повторный брак с бывшими супругами - не очень хорошая идея
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Некоторые вещи лучше всего испытать лишь один раз: конкурс по поеданию пирогов, вечер любительского фольклора и неудачный брак. Конечно, бывшие супруги всегда могут пожениться еще раз, но есть весьма веские аргументы в пользу того, что делать этого все-таки не надо. Если вы, конечно, не проделали огромную работу над собой.
Что общего есть у Элизабет Тейлор, Памелы Андерсон, Мелани Гриффит и Эминема? Нет, не то, что они знаменитости. Все они пытались заново построить отношения с бывшими супругами - и каждый раз второй брак терпел крах и существовал в лучшем случае всего несколько месяцев.
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