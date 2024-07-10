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10.07.2024, 20:05

Войти в ту же реку: почему повторный брак с бывшими супругами - не очень хорошая идея

 
Развод. Иллюстративное фото.
Развод. Иллюстративное фото.
ФОТО: Queenmoonlite Studio | Shutterstock

Некоторые вещи лучше всего испытать лишь один раз: конкурс по поеданию пирогов, вечер любительского фольклора и неудачный брак. Конечно, бывшие супруги всегда могут пожениться еще раз, но есть весьма веские аргументы в пользу того, что делать этого все-таки не надо. Если вы, конечно, не проделали огромную работу над собой.

Что общего есть у Элизабет Тейлор, Памелы Андерсон, Мелани Гриффит и Эминема? Нет, не то, что они знаменитости. Все они пытались заново построить отношения с бывшими супругами - и каждый раз второй брак терпел крах и существовал в лучшем случае всего несколько месяцев.

В последнее время, если верить таблоидам, тучи все больше сгущаются над парой Бена Аффлека и Джей Ло, которые все же поженились со второй попытки - первую помолвку они разорвали в 2003 году.

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