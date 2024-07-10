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10.07.2024, 10:01

Со сцены Õllesummer Томми Кэш сделал громкое заявление: „Я приму участие!“

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Euroopa Päev
Euroopa Päev
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

Хедлайнером последнего дня Õllesummer стал Томми Кэш, который своей энергетикой и эпатажем довел гостей фестиваля до экстаза. Но его творчество и психоделическое сопровождение треков в тот вечер стали не единственным сюрпризом. Томми Кэш со сцены Õllesummer сделал громкое заявление.

Начал концерт Томми очень неожиданно – сначала прозвучал эстонский гимн, а затем толпу начал раскачивать трек на русском языке. Томми Кэш стал спрашивать на все Певческое поле: „Качаем в этом клубе. Тёлки здесь?!“

В середине концерта Томми сделал небольшую паузу и взял слово: „Я не знаю, знаете ли вы, но я приму участие в Евровидении 2025!“ Все Певческое поле взорвалось аплодисментами и восторженными криками.

Мы запросили комментарий по поводу этого заявления у представителей Eesti Laul, но на момент публикации статьи ответ получен не был.

Смотрите большую галерею с концерта Томми Кэша на фестивале Õllesummer ЗДЕСЬ.

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