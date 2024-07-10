ФОТО | Очень сосредоточенно! Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт смотрели футбольный матч Испания-Франция в Ротерманни

Вчерашний полуфинал между Испанией и Францией собрал на площади Ротерманни сотни страстных футбольных болельщиков. Среди зрителей были председатель Центристской партии Михаил Кылварт и его жена Анастасия Коваленко-Кылварт, депутат государственного парламента.

Как вы можете увидеть по фото, семейная пара - настоящие фанаты, которые были очень сосредоточены на просмотре матча.

На мероприятии также присутствовал и хозяин квартала Ротерманни Урмас Сыырумаа, который был замечен за общением с Кылвартами во время футбольного матча Испания-Франция.