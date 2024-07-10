10.07.2024, 12:02
ФОТО | Очень сосредоточенно! Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт смотрели футбольный матч Испания-Франция в Ротерманни(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером 9 июля был объявлен первый финалист чемпионата Европы по футболу. Испания обыграла Францию со счетом 2:1 и стала первой командой, вышедшей в финал.
Вчерашний полуфинал между Испанией и Францией собрал на площади Ротерманни сотни страстных футбольных болельщиков. Среди зрителей были председатель Центристской партии Михаил Кылварт и его жена Анастасия Коваленко-Кылварт, депутат государственного парламента.
Как вы можете увидеть по фото, семейная пара - настоящие фанаты, которые были очень сосредоточены на просмотре матча.
На мероприятии также присутствовал и хозяин квартала Ротерманни Урмас Сыырумаа, который был замечен за общением с Кылвартами во время футбольного матча Испания-Франция.