Российскую актрису Яну Троянову причислили к "террористам и экстремистам"

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) внесла российскую актрису Яну Троянову в перечень „экстремистов и террористов“. Об этом сообщили во вторник, 9 июля, сразу несколько информационных агентств.

В июне глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Трояновой из-за ее интервью изданию „Новая газета Европа“. В СК заявили, что актриса якобы „публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей“. В том интервью Троянова говорила, что, по ее мнению, россияне „заслуживают“ слышать призывы убивать русских из-за войны в Украине. „Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: „Русских надо убивать, даже детей“. Или, как украинцы говорят: „Хороший русский - мертвый русский“, - сказала тогда актриса.

21 июня ведомство отчиталось о завершении проверки в отношении Яны Трояновой. По мнению прокуратуры Москвы, против Трояновой следует завести уголовное дело о „возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности“.

В конце 2023 года министерство юстиции России внесло Яну Троянову в список „иноагентов“. До этого актриса в интервью журналисту Юрию Дудю публично поддержала Алексея Навального, осудила российское вторжение в Украину и сообщила, что покинула Россию. Вскоре после этого сериал „Ольга“ с Трояновой в главной роли был удален из стримингового сервиса ТНТ.