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11.07.2024, 08:03

Мэрилин Керро выставила на продажу свой черный внедорожник

 
Коллаж. Мэрилин Керро
Коллаж. Мэрилин Керро
ФОТО: Erakogu

Известная экстрасенс Мэрилин Керро приняла решение расстаться со своим черным внедорожником.

Модель, которую она выставила на продажу, это Toyota Highlander 2022 года выпуска с автоматической коробкой передач. Машина находится в отличном состоянии и предлагает высокий уровень комфорта и безопасности, который ожидается от такого класса автомобилей.

Основные характеристики автомобиля

  • Модель: Toyota Highlander

  • Год выпуска: 2022

  • Цвет: Черный

  • Коробка передач: Автоматическая

  • Стоимость: 54 000 EUR

  • Местонахождение: Раквере, Эстония

Почему мы уверены, что это машина именно Мэрилин Керро? На auto24 есть возможность посмотреть номер телефона продавца. Путем нехитрого ввода в Google номера телефона из объявления нам показывает следующее:

Вводимый в поисковую систему номер телефона из объявления показывает фирму Мэрилин Керро

Нет сомнений, что машина принадлежит именно Мэрилин.

Если вы всегда хотели большой автомобиль с флером таинственности - не упустите возможность воспользоваться предложением, свяжитесь с Мэрилин Керро.

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RusDelfi
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