Мэрилин Керро выставила на продажу свой черный внедорожник

Модель, которую она выставила на продажу, это Toyota Highlander 2022 года выпуска с автоматической коробкой передач. Машина находится в отличном состоянии и предлагает высокий уровень комфорта и безопасности, который ожидается от такого класса автомобилей.

Основные характеристики автомобиля

Модель: Toyota Highlander

Год выпуска: 2022

Цвет: Черный

Коробка передач: Автоматическая

Стоимость: 54 000 EUR

Местонахождение: Раквере, Эстония

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