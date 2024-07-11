Мэрилин Керро выставила на продажу свой черный внедорожник
Известная экстрасенс Мэрилин Керро приняла решение расстаться со своим черным внедорожником.
Модель, которую она выставила на продажу, это Toyota Highlander 2022 года выпуска с автоматической коробкой передач. Машина находится в отличном состоянии и предлагает высокий уровень комфорта и безопасности, который ожидается от такого класса автомобилей.
Основные характеристики автомобиля
Модель: Toyota Highlander
Год выпуска: 2022
Цвет: Черный
Коробка передач: Автоматическая
Стоимость: 54 000 EUR
Местонахождение: Раквере, Эстония
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