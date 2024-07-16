Сын Рианны снялся вместе с A$AP Rocky для ее бренда белья

Сын Рианны и A$AP Rocky уже не первый раз принимает участие в съемках кампейна. В прошлом месяце двухлетний Риза вместе с младшим братом Райотом снялся в рекламной кампании Bottega Veneta, которая была приурочена ко Дню отца. А накануне бренд Рианны Savage x Fenty опубликовал съемку с участием Ризы и A$AP Rocky.

На новых кадрах рэпер вместе со своим сыном в парных образах демонстрируют мужскую линию белья. Поклонники остались в восторге от таких семейных кадров: „Этот малыш еще даже не представляет, насколько круты его родители“, „Лучший дуэт отца и сына“, „Ждем семейную съемку в полном составе“.

Напомним, что отношения Рианны и A$AP Rocky начались в далеком 2012 на фестивале Coachella, правда, тогда еще дружеские. Спустя долгие годы крепкой дружбы в 2020 году пара отправилась в романтическое путешествие на родину к певицы, чтобы отметить Рождество вместе с ее семьей. Уже в мае 2021-го рэпер подтвердил слухи об их отношениях, назвав Рианну „любовью всей его жизни“. 13 мая 2022 года пара впервые стала родителями, у них родился сын RZA Ательстон Майерс. А в августе этого года на свет появился второй ребенок.