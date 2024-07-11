11.07.2024, 13:39
„Бал цветов“ Тридворновой был под угрозой срыва: Мария Юферева-Скуратовски рассказала, как отстояли праздник
ФОТО: | Erakogu
В следующую субботу, 20 июля, в Кадриорге состоится юбилейный „Бал цветов“ Татьяны Тридворновой. В этом году традиционный праздник отметит свой четвертьвековой день рождения - „Балу цветов“ исполнится 25 лет. Оказалось, что на пути такого легкого и цветущего мероприятия возникало очень много сложностей, на каком-то этапе возник даже риск отмены всего торжетсва.
На своей странице Facebook политик Мария Юферева-Скуратовски рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться „Балу цветов“ и как все-таки удалось отстоять проведение такого яркого празника.
Комментарий Марии вышел под заголовком „Способна ли сила женщин повернуть вспять политические решения?“.