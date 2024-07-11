„Бал цветов“ Тридворновой был под угрозой срыва: Мария Юферева-Скуратовски рассказала, как отстояли праздник

„Лишь немногие знают, что нам пришлось пережить с Татьяна Тридворнова Татьяной Тридворновой для того, чтобы юбилейный 25й Бал Цветов состоялся.

Так получилось, что последние три года я активно вела переговоры с властями Таллинна о помощи в организации этого цветочного праздника и сама оказывала финансовую поддержку.

С моей точки зрения Бал Цветов Татьяны Тридворновой давно стал визитной карточкой города. Дарит удивительное ощущение праздника, подъема в душе и восхищения. Фантазия флористов, создающих цветочные платья практические безгранична. Ну, кто видел, тот знает.

Переговоры всегда шли достаточно тяжело. И здесь, кстати, моя партийная принадлежность особой роли не играла и переговорный процесс не упрощала. Так как у властей Таллинна было свое представление о концепции городских праздников.

Например, в прошлом году Бал Цветов перевели с Ратушной площади в Кадриорг. Многие, конечно, привыкли к тому, что этот праздник проходил на Ратушной площади. Но по итогу цветочный сад Кадриорга тоже стал удачной локацией.

Очередной задачей для нас стала организация 25-го Бала Цветов в Таллинне. И снова я убеждала руководство города в важности этого шага. В то время я еще была в центристах, подала письменное предложение для бюджета на 2024. Нужная строка появилась в городском бюджете. Это было нашей с Татьяной огромной радостью и достижением. Но время шло и строчка оставалась только строчкой - конкретные шаги по заключению договора с организаторами Бала цветов не предпринимались.

После смены власти в Таллинне, позиции бюджета стали пересматриваться, и вдруг в один „прекрасный“ день мне звонят и сообщают, что чиновники взвешивают целесообразность проведения Бала цветов.

Вы не представляете, что мы пережили с Татьяной в тот день. Казалось земля ушла из под ног.

Но, к счастья, мой срочный и короткий разговор с мэром Таллинна Евгением Осиновским спас судьбу Цветочного Бала. Он понял, как важен для многих этот праздник.

По спектру переживаний это день можно сравнить с американскими горками - сначала ты падаешь в бездну, а потом тебя возносит к ощущению счастья и победы. Но именно в такие минуты я понимаю, зачем я вообще занимаюсь политикой - чтобы иметь возможность решать подобные вопросы.