ФОТО и ВИДЕО | С саммита НАТО на званый ужин. Кая Каллас с мужем Арво Халликом отужинала с Байденом в Белом доме

Помимо премьер-министра Эстонии и ее супруга, на ужине присутствовали высокопоставленные лица из других стран. На фотографиях и видеозаписях с праздничной встречи можно увидеть президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой Зеленской, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Финляндии Александра Стубба с супругой.