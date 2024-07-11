11.07.2024, 15:00
ФОТО и ВИДЕО | С саммита НАТО на званый ужин. Кая Каллас с мужем Арво Халликом отужинала с Байденом в Белом доме(16)
Последние несколько дней Кая Каллас находилась в США, где проходил важный саммит НАТО. Помимо работы, Каллас и ее муж Арво Халлик смогли посетить ужин, устроенный президентом Джо Байденом в Белом доме.
Помимо премьер-министра Эстонии и ее супруга, на ужине присутствовали высокопоставленные лица из других стран. На фотографиях и видеозаписях с праздничной встречи можно увидеть президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой Зеленской, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Финляндии Александра Стубба с супругой.
Уже заказано?