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11.07.2024, 15:00

ФОТО и ВИДЕО | С саммита НАТО на званый ужин. Кая Каллас с мужем Арво Халликом отужинала с Байденом в Белом доме

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Последние несколько дней Кая Каллас находилась в США, где проходил важный саммит НАТО. Помимо работы, Каллас и ее муж Арво Халлик смогли посетить ужин, устроенный президентом Джо Байденом в Белом доме.

Помимо премьер-министра Эстонии и ее супруга, на ужине присутствовали высокопоставленные лица из других стран. На фотографиях и видеозаписях с праздничной встречи можно увидеть президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой Зеленской, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Финляндии Александра Стубба с супругой.

Ужин был поистине изысканным и роскошным. Стол был красиво украшен цветами, а гостей угощали вкуснейшими блюдами. Кая Каллас и Арво Халлик выглядели счастливыми и веселыми, позируя для снимка. Рядом с Халликом за столом сидел Трюдо.

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