Откровенное хулиганство и очевидный вандализм: подросток на камеру раскрутил самокат Bolt и швырнул на асфальт

В Нарве произошел случай, который вызвал широкий резонанс среди горожан и пользователей социальных сетей. Подросток, чье имя пока не разглашается, продемонстрировал откровенно хулиганское поведение, нанеся осознанный ущерб арендному самокату Bolt. Инцидент подростки намеренно фиксировали на видео, и, судя по доносящемуся смеху, им было весело. Видео быстро разошлось по сети, вызвав возмущение и негодование.