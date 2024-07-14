ФОТО | „И, конечно, я должна сама быть частью интерьера. Как аксессуар“. Мы побывали дома у организатора „Бала цветов“ - цветочной феи Татьяны Тридворновой

Этот дом в Пирита-Козе Татьяна купила много лет назад. До того жила в Кристийне, а лето проводила на даче в Маарду. Жизнь на два дома ее утомила и отнимала много времени на дорогу. Район Пирита хорош как раз тем, что находится недалеко от центра столицы и при этом достаточно тихий и зеленый. „Ты в городе, но в то же время как в деревне, потому что здесь тихо, спокойно, вокруг много зелени, поют птицы, до моря недалеко. Автобусы ходят часто, но я все равно езжу в центр на машине“, – рассказывает Татьяна.

Ей нравится, что дом расположен в старой части района, где есть дома с историей, парк и лес. Татьяна может часами гулять по своему району и любоваться красивыми домами начала 20-го века.

„У меня просто чудесный дом! Здесь много света и места – это очень важно для меня. В том доме, где я жила раньше, нужно было подниматься по лестнице на четвертый этаж и приходилось носить наверх дрова для камина. В этом доме до меня жила эстонская пара, и я каждый день мысленно благодарю их за то, что они построили такой правильный дом для жизни. Он, конечно, был оформлен по-другому, но планировка была очень удобной изначально“, – говорит Татьяна.

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