ГАЛЕРЕЯ | Золотые медали сотрудникам и вечеринка до рассвета: смотрите, как Noorus Spa Hotel отметил свой юбилей
Noorus Spa Hotel отпраздновал свой юбилей. Отелю исполнилось 10 лет. В праздничный день сотрудники отеля были награждены золотыми медалями за их выдающийся вклад и преданность работе, а вечером для гостей и сотрудников отеля была устроена вечеринка, которая длилась до рассвета!
Noorus Spa Hotel уверенно движется вперед, несмотря на непростые времена. По словам event-менеджера Александра Александрина, отель стремится сохранить высокие стандарты и активно развивается, стремясь привлечь новых гостей и сделать их досуг более насыщенным и интересным.
Сейчас, по подсчетам администрации, эстоноязычные гости составляют примерно 70 процентов постояльцев, а русскоязычные жители Эстонии - 25 процентов. При этом остальная небольшая часть - иностранцы, чаще это командировочные люди.
„Нам с нуля теперь пришлось завоевывать эстонский рынок. А эстонский рынок не такой активный, как был петербургский, и он маленький, - констатирует член правления отеля Дмитрий Антонов. - К сожалению, для нас практически недоступен финский рынок, потому что очень сложно им что-то предложить, и лишние три часа ехать сюда из Таллинна далеко не всем хочется“.
Отель продолжает серьезно инвестировать в строительство, и эти инвестиции вместе с амортизацией съедают прибыль, однако желание развиваться берет верх.
Недавно в спа-комплексе отеля появилась новая баня, которую гости уже прозвали „видовой“ благодаря большим окнам в пол, открывающим роскошный вид на море.
Также в отеле открылись новая кальянная и бильярдная. В планах организовать покерные турниры, сейчас ведутся переговоры с Olympic казино. В новых зонах уже прошли первые игры в мафию с профессиональными ведущими, оборудованием и звуковыми эффектами. В будущем появится комплекс настольных игр, за которым гости смогут приятно провести время своей компанией.
Кальянная вскоре будет оснащена экранами и караоке-системой. Эти нововведения дают возможность рассматривать пространство не только как место для повседневного отдыха, но и в качестве места для частных вечеринок.
Весной планируется открытие веревочного городка, который станет еще одной изюминкой отеля. Кроме того, к следующему сезону разрабатывается квест-приложение по Нарва-Йыэсуу, которое расскажет гостям о местных достопримечательностях, легендах и истории. Программа квеста будет тщательно разрабатываться совместно с местным гидом.