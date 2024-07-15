ГАЛЕРЕЯ | Золотые медали сотрудникам и вечеринка до рассвета: смотрите, как Noorus Spa Hotel отметил свой юбилей

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Noorus Spa Hotel уверенно движется вперед, несмотря на непростые времена. По словам event-менеджера Александра Александрина, отель стремится сохранить высокие стандарты и активно развивается, стремясь привлечь новых гостей и сделать их досуг более насыщенным и интересным.

Сейчас, по подсчетам администрации, эстоноязычные гости составляют примерно 70 процентов постояльцев, а русскоязычные жители Эстонии - 25 процентов. При этом остальная небольшая часть - иностранцы, чаще это командировочные люди.

„Нам с нуля теперь пришлось завоевывать эстонский рынок. А эстонский рынок не такой активный, как был петербургский, и он маленький, - констатирует член правления отеля Дмитрий Антонов. - К сожалению, для нас практически недоступен финский рынок, потому что очень сложно им что-то предложить, и лишние три часа ехать сюда из Таллинна далеко не всем хочется“.

Отель продолжает серьезно инвестировать в строительство, и эти инвестиции вместе с амортизацией съедают прибыль, однако желание развиваться берет верх.

Недавно в спа-комплексе отеля появилась новая баня, которую гости уже прозвали „видовой“ благодаря большим окнам в пол, открывающим роскошный вид на море.

Также в отеле открылись новая кальянная и бильярдная. В планах организовать покерные турниры, сейчас ведутся переговоры с Olympic казино. В новых зонах уже прошли первые игры в мафию с профессиональными ведущими, оборудованием и звуковыми эффектами. В будущем появится комплекс настольных игр, за которым гости смогут приятно провести время своей компанией.

Кальянная вскоре будет оснащена экранами и караоке-системой. Эти нововведения дают возможность рассматривать пространство не только как место для повседневного отдыха, но и в качестве места для частных вечеринок.