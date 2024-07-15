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15.07.2024, 14:00

ГАЛЕРЕЯ | Золотые медали сотрудникам и вечеринка до рассвета: смотрите, как Noorus Spa Hotel отметил свой юбилей

 
Noorus Spa отпраздновал юбилей, отметив своих сотрудников почетными золотыми медалями за выслугу лет.
Noorus Spa отпраздновал юбилей, отметив своих сотрудников почетными золотыми медалями за выслугу лет.
ФОТО: Yana Davidova | Erakogu

Noorus Spa Hotel отпраздновал свой юбилей. Отелю исполнилось 10 лет. В праздничный день сотрудники отеля были награждены золотыми медалями за их выдающийся вклад и преданность работе, а вечером для гостей и сотрудников отеля была устроена вечеринка, которая длилась до рассвета!

Noorus Spa Hotel уверенно движется вперед, несмотря на непростые времена. По словам event-менеджера Александра Александрина, отель стремится сохранить высокие стандарты и активно развивается, стремясь привлечь новых гостей и сделать их досуг более насыщенным и интересным.

Сейчас, по подсчетам администрации, эстоноязычные гости составляют примерно 70 процентов постояльцев, а русскоязычные жители Эстонии - 25 процентов. При этом остальная небольшая часть - иностранцы, чаще это командировочные люди.

„Нам с нуля теперь пришлось завоевывать эстонский рынок. А эстонский рынок не такой активный, как был петербургский, и он маленький, - констатирует член правления отеля Дмитрий Антонов. - К сожалению, для нас практически недоступен финский рынок, потому что очень сложно им что-то предложить, и лишние три часа ехать сюда из Таллинна далеко не всем хочется“.

Отель продолжает серьезно инвестировать в строительство, и эти инвестиции вместе с амортизацией съедают прибыль, однако желание развиваться берет верх.

Недавно в спа-комплексе отеля появилась новая баня, которую гости уже прозвали „видовой“ благодаря большим окнам в пол, открывающим роскошный вид на море.

Новая баня в Noorus spa

Также в отеле открылись новая кальянная и бильярдная. В планах организовать покерные турниры, сейчас ведутся переговоры с Olympic казино. В новых зонах уже прошли первые игры в мафию с профессиональными ведущими, оборудованием и звуковыми эффектами. В будущем появится комплекс настольных игр, за которым гости смогут приятно провести время своей компанией.

Новая бильярдная и кальянная

Кальянная вскоре будет оснащена экранами и караоке-системой. Эти нововведения дают возможность рассматривать пространство не только как место для повседневного отдыха, но и в качестве места для частных вечеринок.

Весной планируется открытие веревочного городка, который станет еще одной изюминкой отеля. Кроме того, к следующему сезону разрабатывается квест-приложение по Нарва-Йыэсуу, которое расскажет гостям о местных достопримечательностях, легендах и истории. Программа квеста будет тщательно разрабатываться совместно с местным гидом.

В планах отеля также организация проката самокатов, что добавит еще одну опцию для активного отдыха гостей. Уже сейчас в отеле на постоянной основе проводятся разнообразные вечеринки, шоу, прямые трансляции спортивных событий и караоке вечера.

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