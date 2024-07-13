Творческий коллектив праздника народной музыки готовится к фестивалю Viljandi Folk
Художественные руководители народных музыкантов праздника песни и танца „Iseoma“ уже год проводят репетиции для совместного участия в традиционном музыкальном фестивале в Вильянди. Талантливые музыканты собрали специальный проект под названием „RMP25: Коемец, Крусбан, Лейма, Лепассон, Мяги, Мянд, Пихлап, Сакритс, Вайксоо“ и сейчас дорабатывают свою интересную и разнообразную программу, с которой в конце июля предстанут перед зрителями в Вильянди.
По словам Хелин Пихлап, художественного руководителя праздника народной музыки XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца „Iseoma“, идея поехать в Вильянди, чтобы вместе выступить на фестивале фольклорной музыки, возникла у народных музыкантов и руководителей праздника прошлым летом, когда все музыкальные руководители встречались со своими группами на Viljandi Folk. „Готовясь к празднику народной музыки, мы в течение всего прошлого года регулярно встречались с руководителями различных групп инструментов. На этих встречах мы спланировали летний проект и начали репетировать. Каждый добавил в репертуар те композиции, которые связаны с его видом музыкального инструмента и общиной, то, что его вдохновляет. В программе как танцевальная музыка, так и различные народные песни, которые связывают нас как с прошедшим, так и с предстоящим праздником народной музыки“, сказала Пихлап и добавила: „Мы приглашаем всех танцевать, вместе петь и участвовать. И почему бы не принести с собой свой музыкальный инструмент, чтобы поиграть вместе с нами“.
По словам художественного руководителя, готовясь к выступлению народных музыкантов, руководители коллективов проделали большую подготовительную работу, исследуя предысторию и контекст песен. „Поэтому, помимо инструментальных песен и композиций, мы планируем поделиться со слушателями той информацией и историями, которые мы узнали о том или ином музыкальном произведении. У нас есть множество историй о музыкантах, а также о традициях в целом, и мы хотим поделиться со слушателями“, объяснила Пихлап.
В субботу, 27 июля, в 14.00 на сцену Кирсимяэ на фестивале в Вильянди выйдет творческий коллектив праздника народной музыки в составе Лийзы Коэметс (хийуская каннель), Керт Крюсбан (гармонь), Эвелин Лейма (гармошка), Кадри Лепассон (каннель), Кятлин Мяги (волынка), Регина Мянд (скрипка), Хелин Пихлап (руководитель сводного оркестра), Танель Сакритс (мандолина), Рауль Маркус Вайксоо (ассистент творческой группы).
На фестивале Viljandi Folk этим летом состоится единственное выступление этого специального проекта. В следующий раз их можно будет увидеть через год, на большом концерте праздника народной музыки 4 июля на площади Вабадузе в рамках XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца „Iseoma“.
XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца пройдет 3 – 6 июля 2025 года в Таллинне. Художественный руководитель праздника песни Хели Юргенсон, главный постановщик праздника танца Хелена-Мариана Рейманн, руководитель праздника народной музыки Хелин Пихлап. Организатором праздника песни и танца является Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.