Творческий коллектив праздника народной музыки готовится к фестивалю Viljandi Folk

По словам Хелин Пихлап, художественного руководителя праздника народной музыки XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца „Iseoma“, идея поехать в Вильянди, чтобы вместе выступить на фестивале фольклорной музыки, возникла у народных музыкантов и руководителей праздника прошлым летом, когда все музыкальные руководители встречались со своими группами на Viljandi Folk. „Готовясь к празднику народной музыки, мы в течение всего прошлого года регулярно встречались с руководителями различных групп инструментов. На этих встречах мы спланировали летний проект и начали репетировать. Каждый добавил в репертуар те композиции, которые связаны с его видом музыкального инструмента и общиной, то, что его вдохновляет. В программе как танцевальная музыка, так и различные народные песни, которые связывают нас как с прошедшим, так и с предстоящим праздником народной музыки“, сказала Пихлап и добавила: „Мы приглашаем всех танцевать, вместе петь и участвовать. И почему бы не принести с собой свой музыкальный инструмент, чтобы поиграть вместе с нами“.