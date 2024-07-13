ФОТО | Во второй день Tall Ships Races Tallinn 2024 прошел парад экипажей и выступили известные артисты

Во всех трех портах, где проходит морской праздник – в порту Ноблесснер, Летной гавани и круизной зоне Ванасадам, – можно было полюбоваться судами, участвующими в учебной парусной регате, и подняться на борт некоторых из них.

На сцене в круизной зоне Ванасадам выступили DJ Эркин Антов, Holy Motors, Алика, а также Вайко Эплик и Eliit. Семьям с детьми были предложены различные игры, вел которые капитан корабля, прошли всевозможные соревнования.

Как и в первый день, во второй день в Летной гавани можно было наблюдать за Tallinn Race, а также фигурной гонкой на катерах, экипажам парусников вручили призы. Гостей развлекали DJ Ruff, Даниэль Леви и Vennaskond. Семьи с детьми участвовали в различных спортивных играх, соревнованиях и пр.

В арт-центре „Кай“, находящемся в порту Ноблесснер, можно было послушать панельную дискуссию капитанов, на сцене Ноблесснер выступили Яан Сёэт, Ребекка Контус, Pür Müdd и Грете Пайа. В течение всего дня в порту Ноблесснер для детей проходило множество мероприятий от спортивных игр до соревнований и выступлений артистов.

Программа Tall Ships Races Tallinn 2024 опубликована ЗДЕСЬ .