13.07.2024, 17:40
Сегодня в Пярну должен выступить Оливер Три. В Литве его концерт отменили из-за связей с крупной российской компанией(5)
Что решат организаторы Beach Grind?
ФОТО: | imageSPACE
В эти выходные в Вильнюсе должен был состояться концерт американского исполнителя Оливера Три, однако в последний момент организаторы решили его отменить из-за сотрудничества артиста с российской компанией Yandex. Сегодня вечером Оливер Три должен выступить на фестивале Beach Grind в Пярну. Что же решат эстонские организаторы концертов?
Компания 8 Days A Week, выступавшая в качестве организатора музыкального мероприятия, решила отменить концерт Оливера Три в Вильнюсе, поскольку тот намерен в сентябре принять участие в фестивале в Казахстане. Спонсором фестиваля является российская компания Yandex.
Уже заказано?