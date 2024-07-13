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13.07.2024, 17:40

Сегодня в Пярну должен выступить Оливер Три. В Литве его концерт отменили из-за связей с крупной российской компанией

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Что решат организаторы Beach Grind?
Oliver Tree
Oliver Tree
ФОТО: CHRIS TUITE | imageSPACE

В эти выходные в Вильнюсе должен был состояться концерт американского исполнителя Оливера Три, однако в последний момент организаторы решили его отменить из-за сотрудничества артиста с российской компанией Yandex. Сегодня вечером Оливер Три должен выступить на фестивале Beach Grind в Пярну. Что же решат эстонские организаторы концертов?

Компания 8 Days A Week, выступавшая в качестве организатора музыкального мероприятия, решила отменить концерт Оливера Три в Вильнюсе, поскольку тот намерен в сентябре принять участие в фестивале в Казахстане. Спонсором фестиваля является российская компания Yandex.

„После длительных переговоров с командой исполнителя и попыток объяснить ответственность Yandex в финансировании войны России в Украине, команда Оливера Три все же решила участвовать в фестивале. Это решение идет вразрез с нашими ценностями и позицией Литвы“, – написали в социальной сети представители 8 Days A Week.

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