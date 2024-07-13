Сегодня в Пярну должен выступить Оливер Три. В Литве его концерт отменили из-за связей с крупной российской компанией

В эти выходные в Вильнюсе должен был состояться концерт американского исполнителя Оливера Три, однако в последний момент организаторы решили его отменить из-за сотрудничества артиста с российской компанией Yandex. Сегодня вечером Оливер Три должен выступить на фестивале Beach Grind в Пярну. Что же решат эстонские организаторы концертов?