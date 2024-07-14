Tallinn International Ballet Masterclasses представляют гала-концерт балета Tallinn Ballet Gala Junior’24
26 июля в Русском театре Таллинна и 27 июля в Концертном зале Ванемуйне состоится гала-концерт балета Tallinn Ballet Gala Junior. В нем примет участие более 30 международных участников - студентов балетных училищ и молодых танцовщиков, а также маленьких детей, которые делают первые шаги в балете.
Tallinn Ballet Gala Junior является финальной точкой летних балетных мастер-классов Tallinn International Ballet Masterclasses, которые с 2017 года ежегодно проводятся в Таллинне организацией DX ART. В концерте примут участие студенты балетных школ и молодые профессионалы из разных стран мира, а также группа начинающих малышей. Постановка балетных композиций и репетиции занимают более трех недель в июле 2024 года, окончательное содержание гала-концерта зависит от фактического состава участников. Репетиции проходят под руководством педагогов и хореографов Кайе Кырб, Дмитрия Харченко, Виестурса Янсонса, Марики Муйсте, Каи Крейцберг, Инны Сырмус, а также иностранного хореографа Саши Евтимовой (Северная Македония).
Приглашенный гость: Густаву Педру (Бразилия), артист балета Театра Ванемуйне.
Гала-концерт будет состоять из двух отделений. В программу войдут вариации из балета „Фея кукол“ Йозефа Байера, отрывки из балета „Корсар“ Адольфа Адана, а также запланированы номера современной хореографии.
Этим летом гала-концерт Tallinn Ballet Gala Junior состоится уже в восьмой раз. Каждый год выбирается определенная тема постановки. Хореографы ранее уже обращались к романтическому балету и к балетному творчеству Петра Чайковского, к историко-бытовым танцам и к балетам на музыку Людвига Минкуса.
Балет ’Фея кукол’ Йозефа Байера был выбран за свою волшебную атмосферу, ’Корсар’ Адольфа Адана добавляет элемент приключений и романтики, что позволяет зрителям погрузиться в мир героических историй и захватывающих сюжетов.
„Как и в предыдущие годы, мы снова стараемся предложить что-то новое и интересное как участникам мастер-класса, так и публике, которая придет на наш концерт. В этом году вечер балета будет посвящен классическому балету. В первой части участники мастер-класса представят одноактный балет „Фея кукол“ на музыку Йозефа Байера и хореографию братьев Легат. Хотя этот балет редко можно увидеть на сцене, он безусловно входит в „золотой фонд“ мирового балета. Кроме того, это дает участникам мастер-класса возможность испытать свои силы как в сложной хореографии, так и в развитии своих актерских навыков.
Во второй части концерта зрители увидят композицию „Лучшее из „Корсара“. Этот балет не нуждается в особом представлении! Великий шедевр Мариуса Петипа „Корсар“ до сих пор входит в репертуар самых престижных театров мира. В версии, предлагаемой TIBM, будут представлены все самые яркие и сложные номера этого балета, что станет большим вызовом для всех участников мастер-класса.“ - так прокомментировал предстоящее мероприятие Дмитрий Харченко, кто был причастен к постановке всех гала-концертов предыдущих лет.
Кайе Кырб, художественный руководитель концерта: „Мир балета наполнен чарующей красотой и очарованием. Я очень счастлива и горжусь тем, что мне предоставлена возможность обучать детей искусству балета и что я могу поделиться с ними своим умением и опытом. Верю, что балет делает мир светлее!“
Длительность мероприятия: 2 часа + антракт 30 мин.
Организатор мероприятия: некоммерческая организация DX ART.
Официальный сайт:www.tallinnballet.ee