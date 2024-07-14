Tallinn International Ballet Masterclasses представляют гала-концерт балета Tallinn Ballet Gala Junior’24

Tallinn Ballet Gala Junior является финальной точкой летних балетных мастер-классов Tallinn International Ballet Masterclasses, которые с 2017 года ежегодно проводятся в Таллинне организацией DX ART. В концерте примут участие студенты балетных школ и молодые профессионалы из разных стран мира, а также группа начинающих малышей. Постановка балетных композиций и репетиции занимают более трех недель в июле 2024 года, окончательное содержание гала-концерта зависит от фактического состава участников. Репетиции проходят под руководством педагогов и хореографов Кайе Кырб, Дмитрия Харченко, Виестурса Янсонса, Марики Муйсте, Каи Крейцберг, Инны Сырмус, а также иностранного хореографа Саши Евтимовой (Северная Македония).

Приглашенный гость: Густаву Педру (Бразилия), артист балета Театра Ванемуйне.

Гала-концерт будет состоять из двух отделений. В программу войдут вариации из балета „Фея кукол“ Йозефа Байера, отрывки из балета „Корсар“ Адольфа Адана, а также запланированы номера современной хореографии.

Этим летом гала-концерт Tallinn Ballet Gala Junior состоится уже в восьмой раз. Каждый год выбирается определенная тема постановки. Хореографы ранее уже обращались к романтическому балету и к балетному творчеству Петра Чайковского, к историко-бытовым танцам и к балетам на музыку Людвига Минкуса.

Балет ’Фея кукол’ Йозефа Байера был выбран за свою волшебную атмосферу, ’Корсар’ Адольфа Адана добавляет элемент приключений и романтики, что позволяет зрителям погрузиться в мир героических историй и захватывающих сюжетов.