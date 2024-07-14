ФОТО | Богатейшая семья Индии празднует свадьбу. В числе гостей — Ким Кардашьян и звезды Болливуда

В числе гостей свадьбы в Мумбаи — американская звезда Ким Кардашьян, бывший премьер Великобритании Тони Блэр с супругой, американский рестлер и киноактер Джон Сина и звезды Болливуда.

Празднование в эти выходные — финальная часть торжеств, связанных с бракосочетанием Ананта Амбани и Радики Мерчант.

Предсвадебные празднования начались еще в марте и продолжались вплоть до церемонии бракосочетания 12 июля. В ходе торжеств, которые предшествовали свадьбе, также было замечено немало знаменитостей.

Так, неделю назад — по случаю традиционной предсвадебной церемонии сангит-перед женихом и невестой и многочисленными гостями выступал Джастин Бибер.

На первой предсвадебной вечеринке выступала Рианна, а на второй — в круизе по Средиземному морю — группа Backstreet Boys, американская певица Кэти Перри и итальянский тенор Андреа Бочелли.

Во сколько обошлись все эти вечеринки — неизвестно. Ряд СМИ сообщает, что Рианне за выступление заплатили 7 млн долларов, Джастину Биберу — 10, пишет Русская служба BBC.

Мукеш Амбани — председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries, которая является самой крупной компанией в частном секторе Индии.

По версии Forbes, он является богатейшим человеком не только Индии, но и Азии и занимает 11-ю строчку в списке самых состоятельных людей планеты. Его состояние оценивается в 124 млрд долларов США, пишет Русская служба BBC.

По данным российской версии Forbes, в 2023 году 60% своего дохода компания Амбани Reliance Industries получала от продажи нефти, дизельного топлива и нафты. При этом, как пишет издание, на тот момент компания покупала российскую нефть, подешевшую из-за санкций США и ЕС.

Анант Амбани — младший из трех детей Мукеша Амбани, выпускник Йельского университета.

Отец Радики Мерчант — миллиардер Вирен Мерчант — фармацевтический магнат, основатель фармацевтической компании Encore Healthcare. Его состояние оценивается в 92 млн долларов. Радика Марчант — выпускница Нью-Йоркского университета с дипломом политолога.