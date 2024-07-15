15.07.2024, 13:06
ФОТО | Смотрите, как впервые в Эстонском музее под открытым небом прошел музыкальный фестиваль Võnge 2024
Фестиваль Võnge каждый год проходит в новом месте. На этот раз площадкой стал Эстонский музей под открытым небом, где на семи сценах перед тысячами любителей музыки выступили около 40 артистов.
Между живописными фермами и могучими мельницами для любителей концертов открылся сказочный мир с эклектичной современной музыкой, удивительными вкусами, детской программой и многим другим. Музей Rocca al Mare впервые принял у себя музыкальный фестиваль.
В день открытия выступили группы Night Tapes, Maria Kallastu, Jarek Kasar, Pia Fraus, Nublu, дуэт из Лос-Анджелеса Neil Frances и другие.
В субботу выступили 5Miinust и Puuluup, британская группа Temples, Manna, Ewert Sundja и Lonitseera.