В эти выходные пройдут Дни открытых хуторов по всей Эстонии: куда пойти и чем заняться?

День открытых хуторов - это прекрасная возможность познакомиться с фермерами и их животными, а также увидеть изнанку производства и узнать, как растет наша еда и что представляет собой современное хуторское хозяйство. Любой желающий может пообщаться с продавцами и при необходимости получить советы, необходимые для первых шагов в фермерстве или садоводстве.

В эти выходные свои двери откроют как крупные фермы, так и небольшие хутора. У каждого из них составлена своя программа. Ознакомиться с картой хуторов и узнать время работы можно здесь.

Только в Харьюмаа можно посетить около 50 больших и маленьких предприятий. Вот некоторые из них:

Tuula Mõisa познакомит гостей с разными видами животных и растений, а также наглядно покажет, каких размеров гусиное яйцо. За отдельную плату вы сможете покататься верхом и поучаствовать в разных мастер-классах: изготовление мыла, плетение ковров и керамика. На открытых днях также пройдут представления детского театра и магическое шоу.

Посетителей в Sootsu Lavendel ждет прогулка по чудесному лавандовому полю и широкий ассортимент цветочной продукции: эфирные масла, мыло, подушки и т. д. По желанию гости также могут полакомится в кофейне и воспользоваться услугами профессиональных фотографов.

Järve Talu обещают познакомить гостей со своими обитателями: козами и овцами. Там вы сможете совершить прогулку на козлах, покататься на тракторном прицепе или арендовать лодку. Можно будет подглядеть, как делают бальзам для губ, купить мед из соседней деревни или изделия ручной работы.

Kaina talu удивит вас мясом чёрного ангуса, сафари на тракторах, а также прогулкой по зарослям ведьминского леса.