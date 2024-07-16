В эти выходные пройдут Дни открытых хуторов по всей Эстонии: куда пойти и чем заняться?
20-21 июля традиционно пройдут Дни открытых хуторов. В мероприятии, которое состоится в 10-й раз, примут участие более 350 хуторских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий со всей Эстонии. В дни открытых дверей гостей ждет знакомство с хуторскими обитателями - животными и растениями, познавательные экскурсии и мастер-классы. Можно посмотреть, как выращивают и производят продукты, прокатиться на тракторе и полакомиться натуральными и хуторскими блюдами.
День открытых хуторов - это прекрасная возможность познакомиться с фермерами и их животными, а также увидеть изнанку производства и узнать, как растет наша еда и что представляет собой современное хуторское хозяйство. Любой желающий может пообщаться с продавцами и при необходимости получить советы, необходимые для первых шагов в фермерстве или садоводстве.
В эти выходные свои двери откроют как крупные фермы, так и небольшие хутора. У каждого из них составлена своя программа. Ознакомиться с картой хуторов и узнать время работы можно здесь.
Только в Харьюмаа можно посетить около 50 больших и маленьких предприятий. Вот некоторые из них:
Tuula Mõisa познакомит гостей с разными видами животных и растений, а также наглядно покажет, каких размеров гусиное яйцо. За отдельную плату вы сможете покататься верхом и поучаствовать в разных мастер-классах: изготовление мыла, плетение ковров и керамика. На открытых днях также пройдут представления детского театра и магическое шоу.
Посетителей в Sootsu Lavendel ждет прогулка по чудесному лавандовому полю и широкий ассортимент цветочной продукции: эфирные масла, мыло, подушки и т. д. По желанию гости также могут полакомится в кофейне и воспользоваться услугами профессиональных фотографов.
Järve Talu обещают познакомить гостей со своими обитателями: козами и овцами. Там вы сможете совершить прогулку на козлах, покататься на тракторном прицепе или арендовать лодку. Можно будет подглядеть, как делают бальзам для губ, купить мед из соседней деревни или изделия ручной работы.
Kaina talu удивит вас мясом чёрного ангуса, сафари на тракторах, а также прогулкой по зарослям ведьминского леса.
Гости Käesalu Mõis смогут насладиться выставкой двух эстонских художниц в картинной галерее, сходить на историческую экскурсию и собственноручно изготовить предметы искусства. Представлена также продукция местных производителей: как вкусные угощения, так и практичные инструменты для дома; например, органическое мороженое и соки, цельнозерновой хлеб из пекарни Käesalu или стильные и прочные подносы для еды от Айвара Йыгеда. На территории хутора также находится парк и домашнее кафе.
На арт-хуторе в стиле „бохо“ Köstriaseme Kunstitalu пройдут мастер-классы по макраме и росписи на керамике, а также танцевальные и акустические концерты, выступят гитарист Вайдо Петсера и Мирьям Олеск с группой Ruumer. Среди обитателей хутора куры и овцы. На территории также расположены кафе и бар, где подают мясо, приготовленное в полевых условиях, суп, разнообразные местные пироги, мороженое и другие лакомства.
В Raja talu пройдут экскурсии по клубничным, черничным и малиновым плантациям, здесь можно закупиться свежей клубникой, малиной и ревенем.
Kurna Mõis предлагает исторические экскурсии по территории, история которой берет начало с 1671 года; знакомство с грузинской кухней и прогулку по чудесному парку рядом с мызой.
Lammas Ruudus - это хобби-ферма, цель которой показать и научить детей жизни в сельской местности. Там есть овцы, козы, крупный рогатый скот, кролики и различные виды домашних птиц. В дни открытых дверей пойдут разнообразные мастер-классы, шоу животных, лотерея и игры, как например, прятки на грядках, в соломе или на рулонах сена. Для детей будет отдельный игровой уголок и канатная дорога через двор.
Rosmakor Roosiaed - старейший эстонский розарий, где на площади в 1 гектар растет более 200 сортов роз. В дни открытых дверей пройдут экскурсии и выставка, посвященная интересным сортам роз. Также всем желающим будут даны консультации и советы по выращиванию цветов.
Сидровая фирма, Siidrifarm, проведет экскурсии по производственным помещениям, где вы сможете узнать об истории фермы и производстве сидра методом шампанизации. Есть возможность приобрести прохладительный хуторской напиток и другие изделия соседних хуторов на месте.
Рыбацкий хутор Koerneeme talu познакомит гостей с повседневной рыбацкой жизнью. В продаже будет форель, семга , сиг, а также лосось - свежий или холодного копчения.
В Paasiku koertemõis живут альпаки, хаски, зайцы и пони. В дни открытых дверей с животными можно будет познакомиться поближе, предварительно купив экскурсионный билет.