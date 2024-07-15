ФОТО | Из партии за такое не выгонят?! Известный политик EKRE на музыкальном фестивале поцеловался с мужчиной

Известный в первую очередь за свою необычную прическу политик-консерватор на фестивале вовсю лобызался - причем как с женщинами, так и с мужчинами.

Фотографии горячего поцелуя Эплера с мужчиной не остались без внимания пользователей сети, который сразу начали отпускать шутки по этому поводу, так как партия EKRE известна своей гомофобной риторикой.

Например, политику предлагают сделать это фото частью своей рекламной компании с лозунгом консерваторов „Спасем Эстонию!“.