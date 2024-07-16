Стрелок в Трампа был замечен в рекламе BlackRock, компания стерла видео

Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock удалила рекламу 2022 года, в которой ненадолго появился Томас Мэтью Крукс, покушавшийся на жизнь Трампа молодой человек.

„В 2022 году мы запустили рекламу с участием учителя из средней школы Бетел Парк, в которой на заднем плане ненадолго появились несколько неоплачиваемых учеников, в том числе Томас Мэтью Крукс“, - говорится в заявлении BlackRock, полученном PEOPLE в воскресенье, 14 июля.

BlackRock заявили, что „удалили видео из уважения к жертвам“. В своем заявлении компания также сообщила, что „все видеоматериалы переданы в распоряжение соответствующим органам“.

Компания BlackRock назвала нападение на Трампа „отвратительным“.

„Мы благодарны за то, что бывший президент Трамп не получил серьезных ранений, и думаем обо всех невинных прохожих и жертвах этого ужасного акта, особенно о погибшем“, - заявили в компании. „Как сообщило наше руководство коллегам вчера вечером, BlackRock решительно осуждает политическое насилие любого рода и будет делать все возможное, чтобы способствовать цивилизованности и единству в стране“.

20-летний Крукс был застрелен агентами Секретной службы после покушения на бывшего президента Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу, 13 июля.

В стрельбе погиб 50-летний бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре, тяжело ранены еще два человека: 57-летний Дэвид Датч и 74-летний Джеймс Копенхавер.

Окровавленного Трампа поспешно увели со сцены агенты Секретной службы. Позже политик заявил о случившемся на своей социальной медиаплатформе Truth Social.

Было установлено, что Крукс находился на крыше примерно в 400 футах от сцены, на которой выступал Трамп.