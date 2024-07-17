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17.07.2024, 13:05

ФОТО | Эмоциональное прощание с должностью премьера: Кая Каллас трогательно пролила слезы во время речи

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Кая Каллас 15 июля
Кая Каллас 15 июля
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Для Каи Каллас, покидающей пост премьер-министра, традиционные проводы в Доме Стенбока в среду обернулись слезами.

В среду премьер-министр Кая Каллас созвала сотрудников Государственной канцелярии, чтобы поблагодарить их за работу, поддержку и преданность делу, пишет Дом Стенбока в Facebook.

На традиционном мероприятии коллеги из Государственной канцелярии поблагодарили премьер-министра за ее вдохновляющее руководство, отметив ее неустанную работу по отстаиванию интересов Эстонии, укреплению внешней политики и политики безопасности.

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, мероприятие вызвало у Каи Каллас всевозможные эмоции, а во время своей речи она даже прослезилась.

На церемонии прощания Кае Каллас вручили молоток, которым она одобряла решения правительства за время своего пребывания на посту. На молотке был выгравирован срок её полномочий.

Несмотря на то, что Кая Каллас подала в отставку в понедельник 15 июля, она будет исполнять обязанности премьер-министра до вступления в должность нового правительства.

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