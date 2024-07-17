ФОТО | Вот умора! Известный эстонский ведущий показал свой крайне неудачный загар - не стоит повторять!

Сарапуу показал подписчикам, какой загар получил этим летом. Ведущий любит играть в гольф, поэтому во время этого занятия на свежем воздухе у него прилично загорели ноги, только вот незадача - стопы остались полностью белоснежными из-за того, что были в обуви.

„Можно было бы разрешить играть в гольф и босиком. Такая хорошая и мягкая трава“, - пошутил ведущий под фотографией своего забавного загара.

Сарапуу играет в гольф уже много лет. В 2015 году он рассказал журналу Golf о том, как этот вид спорта развил его. „Гольф научил меня контролировать свой темперамент, а также сделал меня более уравновешенным в повседневной жизни“, - сказал он.

„Одно из самых больших преимуществ гольфа в том, что на поле все дружелюбны и вежливы, и неважно, кто ты - утонченный банкир или веселый артист“, - добавил он тогда.