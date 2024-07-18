Президент США Джо Байден заразился коронавирусом

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила, что Байден „неоднократно вакцинирован“. Кроме того, ему уже сделали первую инъекцию противовирусного препарата Paxlovid. Президент намерен провести время на самоизоляции у себя дома в Рехобот-Бич.

Жан-Пьер добавила, что Байдена беспокоят лишь „легкие симптомы“. Согласно медицинскому заключению, президент столкнулся с насморком и кашлем.

Ранее Байден уже болел коронавирусной инфекцией. Он перенес ее летом 2022 года. Тогда президент работал в дистанционном режиме, его симптомы оценивались как умеренные.