Жители Флоренции потребовали арестовать туристку, сымитировавшую секс с городской статуей

Девушка позировала в вызывающих позах для фотографий, взобравшись на монумент. Получившиеся у нее снимки появились в соцсетях. Флорентийцев они всерьез возмутили. Они посчитали, что туристка вела себя неуважительно.

Горожане заявили, что поведение путешественницы „стало результатом многолетних попыток превратить Флоренцию в Диснейленд“. Они призвали ввести высокие штрафы для туристов, демонстрирующих „варварское“ поведение.

По мнению президента ассоциации Confcultura Патриции Аспрони, занимающейся маркетингом культурного наследия Италии, стране необходима „сингапурская модель“ контроля за сохранностью памятников.

Нулевая терпимость к выходкам туристов должна, как считает Аспрони, помочь справиться с „повторяющимися проявлениями грубости“ и безнаказанностью приезжих, считающих себя вправе вести как им угодно.

Флорентийцы отметили, что властям необходимо принять меры, поскольку деградация города становится все более ощутимой. „Флорентийский туризм вынуждает жителей бежать из города, чтобы в нем могли гулять эти стада, — написал один из местных.

Ранее властям японского города Киото пришлось запретить туристам посещать часть районов. Все из‑за того, что путешественники тревожили живущих там гейш. Горожане требовали защитить девушек от нежелательного внимания и приставаний. Киото — это „не тематический парк“, подчеркивали они.