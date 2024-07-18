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18.07.2024, 18:02

ФОТО | Джонни Депп встречается с 28-летней русской девушкой — кто она?

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Джонни Депп
Джонни Депп
ФОТО: Denis Makarenko | Shutterstock

По данным источника Entertainment Tonight, актер закрутил роман с моделью Юлией Власовой.

61-летняя звезда „Пиратов Карибского моря“ состоят в неофициальных отношениях с 28-летней моделью, сообщают инсайдеры. Новость о романе также подтвердило издание The Daily Mail. Информаторы заявляют, что Юлия и Джонни знают друг друга уже несколько лет и видятся, когда выпадает такая возможность.

Отношения Деппа с молодой моделью возникли спустя два года после его нашумевшего судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд, в результате которого актеру было присуждено более 10 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафных санкций. Транслируемая по телевидению судебная тяжба 2022 года длилась 6 недель. Хотя Депп с разгромом выиграл судебный процесс по делу о клевете против своей бывшей, суд признал, что он несет ответственность за высказывания, сделанные его адвокатом Адамом Уолдманом, в которых он назвал заявления Херд „мистификацией“. В конечном итоге присяжные присудили Эмбер компенсацию в размере 2 миллионов долларов, она ушла из публичного поля, переехав в Испанию с маленькой дочерью.

О Юлии известно немного, однако помимо того, что она является моделью, она основала свою косметологическую студию в Праге. По слухам, именно в Чехии встретились белокурая красавица и голливудский актер. По-видимому, это произошло в августе 2021 года на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Известно, что большую часть времени Юлия, проводит в Великобритании, где в настоящее время проживает Депп. В прошлый четверг пара была замечена во время вылета из Лондона на вертолетной площадке, однако ни Власова, ни Депп не подтверждают официально свои отношения.

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