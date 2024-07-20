Молодой и горячий: что известно о победителе Уимблдона-2024 и его личной жизни

Карлос родился 5 мая 2003 года в небольшом городе Эль-Пальмар на юго-востоке Испании в многодетной семье – у него есть братья Альваро, Серхио и Хайме. Отец семейства сам был в молодости теннисистом и содержал школу тенниса, так что этим видом спорта Карлос занялся, когда ему было четыре года.

Уже в 12 лет подающему надежды мальчику подобрали агента, а три года спустя он присоединился к спортивной академии Equelite JC Ferrero Хуана Карлоса Ферреро. Ферреро, бывший победитель „Ролан Гаррос“, с тех пор является тренером Алькараса.

Кумиром Карлоса всегда был другой титулованный испанец Рафаэль Надаль. А вот профессионалы сравнивают Алькараса как раз с Новаком Джоковичем — за его уверенные боковые движения. Тем интереснее, что именно серба испанец и одолел в финале главного теннисного турнира – оказался проворнее и поверг соперника его же оружием. А ведь Джокович не проигрывал на Уимблдоне с 2018 года, а первый титул завоевал еще в 2011! Спортсмен признался, что на него произвела впечатление та зрелость, которую Алькарас проявил под давлением.

Харизматичный спортсмен уже привлек и внимание модных брендов – он снимался для Calvin Klein и Louis Vuitton. Ну а поклонниц же будоражит главный вопрос: что с личной жизнью?

А там кипят по-настоящему испанские страсти. Несколько лет спортсмен был счастлив в отношениях с Марией Гонсалес Хименес. По слухам, познакомились молодые люди в теннисных кругах из-за их общих интересов – девушка ходила заниматься в клубе Murcia Club de Tenis, где тренировался и Карлос.

Но профессиональную спортивную карьеру Мария не делает. Возможно, это и повлияло на их отношения. Ведь как-то в интервью Карлос сетовал на то, что любовь и спорт высоких достижений вещи трудносовместимые.

„Теннисисты никогда не сидят на одном месте. Трудно найти человека, который мог бы разделить с тобой время, если ты постоянно находишься в разных частях света“, — говорит Алькарас.