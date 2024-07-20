Молодой и горячий: что известно о победителе Уимблдона-2024 и его личной жизни
Карлос родился 5 мая 2003 года в небольшом городе Эль-Пальмар на юго-востоке Испании в многодетной семье – у него есть братья Альваро, Серхио и Хайме. Отец семейства сам был в молодости теннисистом и содержал школу тенниса, так что этим видом спорта Карлос занялся, когда ему было четыре года.
Уже в 12 лет подающему надежды мальчику подобрали агента, а три года спустя он присоединился к спортивной академии Equelite JC Ferrero Хуана Карлоса Ферреро. Ферреро, бывший победитель „Ролан Гаррос“, с тех пор является тренером Алькараса.
Кумиром Карлоса всегда был другой титулованный испанец Рафаэль Надаль. А вот профессионалы сравнивают Алькараса как раз с Новаком Джоковичем — за его уверенные боковые движения. Тем интереснее, что именно серба испанец и одолел в финале главного теннисного турнира – оказался проворнее и поверг соперника его же оружием. А ведь Джокович не проигрывал на Уимблдоне с 2018 года, а первый титул завоевал еще в 2011! Спортсмен признался, что на него произвела впечатление та зрелость, которую Алькарас проявил под давлением.
Харизматичный спортсмен уже привлек и внимание модных брендов – он снимался для Calvin Klein и Louis Vuitton. Ну а поклонниц же будоражит главный вопрос: что с личной жизнью?
А там кипят по-настоящему испанские страсти. Несколько лет спортсмен был счастлив в отношениях с Марией Гонсалес Хименес. По слухам, познакомились молодые люди в теннисных кругах из-за их общих интересов – девушка ходила заниматься в клубе Murcia Club de Tenis, где тренировался и Карлос.
Но профессиональную спортивную карьеру Мария не делает. Возможно, это и повлияло на их отношения. Ведь как-то в интервью Карлос сетовал на то, что любовь и спорт высоких достижений вещи трудносовместимые.
„Теннисисты никогда не сидят на одном месте. Трудно найти человека, который мог бы разделить с тобой время, если ты постоянно находишься в разных частях света“, — говорит Алькарас.
Однако желающих завести роман с красавчиком предостаточно. После расставания с Марией Карлосу приписывали роман с французской теннисисткой Лолой Марандель, которая тогда занимала рейтинге WTA всего лишь 1073-ю строчку. Девушку замечали на трибунах матчей с участием Алькараса, так что слухи о романе тут же появились в прессе. Однако сам теннисист подобные разговоры не комментировал. В настоящий момент звезда тенниса, похоже, одинок — и ищет свою настоящую любовь.
Кстати, судя по всему, в делах сердечных Карлос весьма чувствителен и обидчив. Так, российская теннисистка Мария Тимофеева вспоминала, что в 2018 году Алкарас пытался познакомиться с ней, оказывал знаки внимания и писал в соцсетях, но девушка испанца тогда проигнорировала. Однако, пару лет спустя, когда Карлос стал более популярным, она попыталась уже сама сблизиться с ним, то тут уже Алькарас проигнорировал ее сообщения.
Вот такой гордый испанец!
О любви Алькарас говорит редко и мало, а вот о себе куда охотней — и даже делиться весьма личными деталями. Например, спортсмен любит обсуждать с журналистами своими татуировки. В прошлом году на лодыжку он нанес дату своей первой победы на Уимблдоне. Одна из последних задумок Карлоса — тату с изображением Эйфелевой башни — в июне испанец победил на Открытом чемпионате Франции в Париже.
Но, может, дело всё-таки в том, что какая-то француженка вскружила ему голову? Следим за горячим красавчиком!