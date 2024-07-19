Таллиннский бар вошел в число лучших баров мира

Престижный рейтинг Top 500 Bars публикуется ежегодно в Le Cocktail Connoisseur, одном из ведущих коктейльных ресурсов. При составлении рейтинга используются данные более чем из 2000 источников в Интернете, на более чем двадцати языках. Количество настолько обширных данных позволяет получить мнения как можно большего числа людей, опираясь на модель „мудрость толпы“.

Whisper Sister — это коктейльный бар в стиле speakeasy, скрытый в Старом городе. Это один из лучших сохраненных секретов, без большой вывески и с дверью, которая на первый взгляд кажется закрытой для публики, но знающие не позволяют этому остановить себя. Особенностью бара является атмосфера, вдохновленная Нью-Йорком 1920-х годов, и аутентичная, верная духу эпохи обстановка, где можно можно насладиться как классическими так и новыми полюбившимися коктейлями.