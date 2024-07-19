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19.07.2024, 09:09

Таллиннский бар вошел в число лучших баров мира

 
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Whisper Sister — коктейль-бар в Старом городе Таллинна, который достиг значительного рубежа, поднявшись на 341-е место в престижном рейтинге Top 500 Bars за 2024 год, пишет GLOSS.ee.

Это важное достижение помещает Whisper Sister в ряды элитных питейных заведений мира, получив признание за свое исключительное мастерство приготовления коктейлей, уникальную атмосферу и приверженность делу.

Престижный рейтинг Top 500 Bars публикуется ежегодно в Le Cocktail Connoisseur, одном из ведущих коктейльных ресурсов. При составлении рейтинга используются данные более чем из 2000 источников в Интернете, на более чем двадцати языках. Количество настолько обширных данных позволяет получить мнения как можно большего числа людей, опираясь на модель „мудрость толпы“.

Whisper Sister — это коктейльный бар в стиле speakeasy, скрытый в Старом городе. Это один из лучших сохраненных секретов, без большой вывески и с дверью, которая на первый взгляд кажется закрытой для публики, но знающие не позволяют этому остановить себя. Особенностью бара является атмосфера, вдохновленная Нью-Йорком 1920-х годов, и аутентичная, верная духу эпохи обстановка, где можно можно насладиться как классическими так и новыми полюбившимися коктейлями.

Читайте подробнее на GLOSS.ee.

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