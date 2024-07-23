„Это сжирает тебя изнутри“: Откровения открытого гея о двойной жизни в России и переезде в Эстонию

„В России закон вообще не на твоей стороне, он никогда не будет на твоей стороне! Если что-то с тобой случится, даже не относящееся к твоей ориентации, например, столкнулись две машины, началось какое-то разбирательство, то если ты выглядишь как-то не так, то склоняться будут в сторону того, кто выглядит как „реальный“ мужик“, - поделился Владимир.

Дело в том, что в России и в Эстонии к гомосексуалам относятся по-разному. Это касается не только внешности, поведения и любовных отношений, но и в целом отношения государства к таким людям.

„ЛГБТ-сообщество в России считается чем-то на подобии экстремистской организации! - поведал Володя. - Они (власти - прим. ред.) две вещи сделали: первое, провозгласили ЛГБТ-сообщество экстремистским, а второе, вывели его в ранг организаций“.

Однако гомосексуализм - это не какая-то организация, где есть свои уставы, правила и требования по вступлению. Как отметил сам Владимир, не стоит делить людей по каким-то признакам и намеренно делать их нежелательными в обществе.

„В Эстонии такого нет! Я сейчас работаю в компании, где в контракте прописано, что принимаются все люди: независимо от цвета кожи, ориентации и так далее! Это необычно, и сложно принять, что такое вообще возможно: быть собой и работать! - эмоционально сказал Вова. - В Эстонии никто не будет тебя за это осуждать. Никто не будет увольнять, давать больше работы или понижать зарплату - все ок!“

Полностью интервью можно послушать Поехали ко мне! #11 Открытый гей

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