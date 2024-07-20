Зонты, документы и даже вставные челюсти! Что забывают пассажиры в общественном транспорте Таллинна

„И дня не проходит, чтобы пассажиры не оставляли личные вещи в автобусах, трамваях и троллейбусах. Так в TLT хранятся санки и костыли, зонтики и школьные аттестаты. Однажды была забыта вставная челюсть. Сейчас в нашем бюро находок своих хозяев ждут, например, снегоступы и рюкзак в цветах Сил обороны“, – рассказал директор центра управления Тармо Лай, слова которого приводит пресс-служба TLT.

„В общественном транспорте часто оставляют солнцезащитные очки, телефоны и ноутбуки, зонты, школьные ранцы и бумажники, палки для ходьбы и костыли, связки ключей и спортивную одежду, а среди необычных вещей – туннельный парник, дорогой музыкальный инструмент, велосипед и сумка с диабетическим оборудованием. В праздничные дни также наблюдается тенденция забывать сладкие торты и другие лакомства, цветы и подарки, аттестаты об окончании школы. Но не стоит думать, что наши водители лакомятся, все съедобное сразу же утилизируется“, – добавил Лай.

Находки доставляются на склад, поэтому следует позвонить по номеру 6434142 и поинтересоваться, не была ли забытая вещь передана водителю. Перечень найденных вещей с фотографиями доступен здесь.

За последние полгода в общественном транспорте Таллинна было найдено более 1900 предметов. Около 700 предметов были возвращены владельцам. Стоит помнить, что забытые паспорта, ID-карты и карты вида на жительство передаются полиции, а остальные вещи хранятся в TLT в течение 60 дней.