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19.07.2024, 13:00

Розовым по синему: в Ласнамяэ вандалы разрисовали автомобиль. В словах они себя тоже не сдерживали

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ФОТО: Alexsey t17 | Shutterstock

Сегодня утром в районе Ласнамяэ неподалеку от таллиннского Певческого поля был зафиксирован акт вандализма.

Неизвестные разрисовали розовой краской автомобиль марки Volkswagen, написав на капоте - „Minu koht, pede“ („Мое место, п**р“ - прим.ред.), а на двери - „Kurva“ . Инцидент произошел на улице, где часто паркуются местные жители.

Местные жители выразили недоумение и возмущение по поводу произошедшего, отмечая, что подобные действия являются неадекватными и недопустимыми. „У кого-то нервишки шалят!“, „Что за дикость?“, „Кто это сделал - больной“,- пишут в комментариях к посту (на данный момент удален) подписчики сообщества Ez-дуны.

Редакция RusDelfi отправила запрос в полицию для получения комментария по данному случаю. Как только ответ поступит, мы опубликуем его здесь.

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RusDelfi
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