Принцу Джорджу – 11: новый потрет будущего короля Великобритании

22 июля первенцу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Джорджу, исполнилось 11 лет. По традиции его мать опубликовала портрет сына. Снимок появился на официальных страницах принца и принцессы Уэльских в соцсетях.

На фото, сделанном мамой Кейт в Виндзоре в начале этого месяца, юный принц сидит на каменной скамейке, слегка наклонившись вперед, и улыбается своей матери за камерой.

Джордж одет в элегантный пиджак и белую рубашку, а на его левом запястье можно заметить браслет из бисера.

В отличие от фотографий принцессы Шарлотты и принца Луи, опубликованных в честь их дней рождения ранее в этом году, Кейт сделала черно-белую фотографию Джорджа.

„Желаем принцу Джорджу счастливого 11-летия сегодня!“ – говорится в подписи.

Принц Джордж Александр Луи родился в частном крыле Линдо больницы Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, в 16:24 22 июля 2013 года. Он станет 43-м монархом со времен Вильгельма Завоевателя, который будет носить корону.

Джорджа крестили 23 октября в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца, а одним из его крестных родителей был выбран Хью Гросвенор, 7-й герцог Вестминстерский.

Когда ему было всего девять месяцев, Джордж вместе с родителями отправился в королевский тур, посетив Австралию и Новую Зеландию. Позже он сопровождал их в турах по Канаде, Германии и Польше.

Джордж начал свое образование в школе Вестакр Монтессори в Норфолке, поступив в школу Томаса Баттерси. Летом 2022 года принц, его сестра Шарлотта и брат Луи поступили в школу Ламбрук в Беркшире.

После смерти своей прабабушки королевы Елизаветы 8 сентября 2022 года Джордж стал вторым в очереди на престол после отца Уильяма.