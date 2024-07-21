ВИДЕО | БДСМ-любовь по-фински, украинская „Кукла-мотанка“ и роскошная Эстония: в Кадриорге прошел „Бал цветов“
В субботу, 20 июля, в саду Кадриоргского дворца состоялся юбилейный 25-ый „Бал цветов“ Татьяны Тридворновой. Мероприятие стало прекрасным цветочным подарком на день рождения самому красивому парку Таллинна, который в этом году отмечает 306 лет с момента основания. „Бал цветов“ – это традиционный международный конкурс профессиональных флористов, где за один день мастера своего дела создают цветочные платья из живых материалов. Какие сюрпризы подготовили организаторы и какие номера были представлены в этом году – выяснила репортер портала Bublik.
В этом году в конкурсе „Цветочное платье“ приняли участие 15 команд из Эстонии, Финляндии, Украины и Франции.
Флористы продемонстрировали жюри достойный уровень мастерства и креативности, создав потрясающие платья из живых цветов и свежей зелени. Под аккомпанемент музыкального сопровождения гости и члены жюри наслаждались показом цветочных шедевров. На суд жюри представили как роскошные варианты, так и довольно скромные работы.
Смотрите в нашем репортаже: какие эмоции испытывали выступающие, что послужило вдохновением для создания их нарядов и выступлений, а также комментарии организатора Татьяны Тридворновой о том, как она оценивает уровень участников в этом году и какие сюрпризы были подготовлены для гостей бала. „Я мечтаю, чтобы Таллиннский Бал цветов стал цветочным Евровидением“, - воодушевленно размышляет организатор торжества.
Жюри конкурса состояло из известных флористов, бизнесменов, политиков и деятелей культуры как из Эстонии, так и из-за рубежа.
Первое место на конкурсе досталось представительнице Украины с номером „Кукла-мотанка“. Команда женщины была награждена призом в 1000 евро.
На конкурсе было представлено много других роскошных номеров. Например маардуский любительский театр „Веер и шпага“ показал номер под живое исполнение песни „Kuula“ - „Моя Эстония“. Перед зрителем выступила целая команда артистов в национальных одеждах, а главная героиня была окутана в мантию цветов эстонского флага. Выглядело достойно!
Вогнала в краску и засмущала зрителей представительница Финляндии, которая продемонстрировала яркий образ богини любви и страсти Фреи. Плетка, латекс, кожа и 15-сантиметровые шпильки – легкие нотки БДСМ однозначно прослеживались в этом наряде. Так вот, как выглядит финская любовь.
Таллиннский бал цветов радует поклонников цветочной красоты и профессионального мастерства флористов с 1999 года. Праздник поддерживает мэрия Таллинна, а также многие партнёры и спонсоры проекта.
Призовой фонд для победителей конкурса:
1 место – GOLD PRIZE 1000 €,
2 место – SILVER PRIZE 600 €