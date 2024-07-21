ВИДЕО | У входа была настоящая давка, но гостей это не смутило. Посетители вечера рассказали о „Бале цветов“

На торжестве в Кадриорге собралась большое количество любителей прекрасного. В ожидании представления гости наслаждались красотой нарядов конкурсанток, которые в этом году спокойно гуляли среди зрителей и демонстрировали свои творения. По словам организатора Татьяны Тридворновой, такой подход к организации, когда гости могут насладиться представлением на расстоянии вытянутой руки и разглядеть костюмы, она видела у таких модных домов, как Chanel и Dior.

Многие люди собирались по периметру Кадриоргского сада, чтоб посмотреть на происходящее без покупки билета. Видимо, традиционный бесплатный показ цветочных платьев на Ратушной площади Таллинна дал о себе знать и люди только учатся покупать билеты на это мероприятие.

Желающих посмотреть шоу было действительно очень много. У входа на „Бал цветов“ гости устроили настоящую давку. За час до начала представления собралось такое количество людей, что билетеры не справлялись с потоком прибывающих, а гости толпились и толкались у ворот мероприятия. В тот момент градус напряжения стремился к точке кипения.

Однако, в итоге, зрители остались довольны и не могли подобрать слов восхищения: „Такой восторг! Цветы же живые, их надо приладить, их надо скомпоновать и по цвету, и по форме. Какая-то фантастика! Страсть, как нравиться показ и пропустить такое нельзя!“.

Смотрите сами, в каком приятном шоке от красоты происходящего пребывали гости юбилейного Бала цветов и какое впечатление на них произвели наряды участников конкурса!

В этом году победителем международного конкурса флористов „Цветочное платье“ стала украинская команда с номером „Кукла-мотанка“. Второе место досталось финской конкурсантке Кан Кан Хантс в роковом образе Богини любви. Бронзовым призером стала Лана Бейтс из Франции в цветочном платье из лаванды и роз.

Таллиннский бал цветов радует поклонников цветочной красоты и профессионального мастерства флористов с 1999 года. Праздник поддерживает мэрия Таллинна, а также многие партнёры и спонсоры проекта.