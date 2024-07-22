22.07.2024, 08:01
У него есть борода: Владимир Свет сказал соцдемам „да“ и принял новую должность в непривычном образе(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
Владимир Свет, который только что присоединился к социал-демократам и был назначен министром инфраструктуры, отказался от своей прежней внешности и отрастил бороду длиннее, чем когда-либо прежде.
Владимир Свет, новый министр инфраструктуры Эстонии и член Социал-демократической партии, в воскресенье удивил своим новым обликом: теперь его украшает густая и выразительная темная борода.
Комментируя свою новую должность, Свет, который до вчерашнего дня был членом Центристской партии, сказал: „Наверное, это был вопрос времени, когда я начну отходить от партии. Изначально думал в сторону частного сектора, но несколько дней назад председатель социал-демократов предложил мне занять должность министра инфраструктуры“.