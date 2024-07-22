Топчик
22.07.2024, 08:01

У него есть борода: Владимир Свет сказал соцдемам „да“ и принял новую должность в непривычном образе

 (28)
Vladimir Svet
Vladimir Svet
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Владимир Свет, который только что присоединился к социал-демократам и был назначен министром инфраструктуры, отказался от своей прежней внешности и отрастил бороду длиннее, чем когда-либо прежде.

Владимир Свет, новый министр инфраструктуры Эстонии и член Социал-демократической партии, в воскресенье удивил своим новым обликом: теперь его украшает густая и выразительная темная борода.

Svetist saab minister

Комментируя свою новую должность, Свет, который до вчерашнего дня был членом Центристской партии, сказал: „Наверное, это был вопрос времени, когда я начну отходить от партии. Изначально думал в сторону частного сектора, но несколько дней назад председатель социал-демократов предложил мне занять должность министра инфраструктуры“.

Оставить комментарий Читать комментарии (28)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии