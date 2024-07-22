У него есть борода: Владимир Свет сказал соцдемам „да“ и принял новую должность в непривычном образе

Владимир Свет, новый министр инфраструктуры Эстонии и член Социал-демократической партии, в воскресенье удивил своим новым обликом: теперь его украшает густая и выразительная темная борода .

Комментируя свою новую должность, Свет, который до вчерашнего дня был членом Центристской партии, сказал: „Наверное, это был вопрос времени, когда я начну отходить от партии. Изначально думал в сторону частного сектора, но несколько дней назад председатель социал-демократов предложил мне занять должность министра инфраструктуры“.