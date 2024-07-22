Юмор
22.07.2024, 12:02

ВИДЕО | Всемирный день мозга: RusDelfi провел уличный тест на эрудицию — проверь и ты себя!

 
Всемирный день мозга
Всемирный день мозга

Ежегодно 22 июля отмечается Всемирный день мозга. Репортер Bublik решила проверить, насколько хорошо у горожан и гостей Таллинна работает логическое мышление и эрудиция.

Знали ли вы, что наш мозг никогда не устает от умственной работы? Это происходит потому, что при мозговой деятельности состав крови, проходящий через мозг, не меняется. А устаем мы из-за переживаний и эмоций, которые испытываем в течение этого процесса.

Мы провели опрос среди жителей и туристов Таллинна, задавая им вопросы на логику и проверяя их эрудицию. Многие из них были с подвохом, а часть и вовсе содержала внутри себя разгадку. Результаты оказались весьма интересными, а некоторые ответы и вовсе вызвали смех и улыбку. Хотите узнать, как справились участники?

Смотрите наше видео и убедитесь сами!

Вдохновились видеоопросом? Пройдите наш тест на эрудицию и проверьте свои знания. Ни пуха!

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RusDelfi
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