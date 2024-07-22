ВИДЕО | Всемирный день мозга: RusDelfi провел уличный тест на эрудицию — проверь и ты себя!

Знали ли вы, что наш мозг никогда не устает от умственной работы? Это происходит потому, что при мозговой деятельности состав крови, проходящий через мозг, не меняется. А устаем мы из-за переживаний и эмоций, которые испытываем в течение этого процесса.

Мы провели опрос среди жителей и туристов Таллинна, задавая им вопросы на логику и проверяя их эрудицию. Многие из них были с подвохом, а часть и вовсе содержала внутри себя разгадку. Результаты оказались весьма интересными, а некоторые ответы и вовсе вызвали смех и улыбку. Хотите узнать, как справились участники?

Смотрите наше видео и убедитесь сами!

Вдохновились видеоопросом? Пройдите наш тест на эрудицию и проверьте свои знания. Ни пуха!

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