ФОТО | Самый милый чиновник! В МИД Литвы теперь „служит“ котенок: „Честно говоря, в основном дремлет“

„Конечно, маленький Рангас еще размером с мышь, поэтому работает (честно говоря, в основном дремлет) в команде стратегических коммуникаций и мечтает о своем повышении до звания главного ловца мышей. Хотим вас успокоить — конечно, мышей в МИДе нет, но дипломатическая служба — это не только наведение новых мостов, но и эффективная профилактика“, — сообщил МИД Литвы на свой странице в Facebook.