Снайпер, стрелявший в Дональда Трампа, искал порно в сети перед покушением

По информации издания, силовикам удалось взломать запароленный „самсунг“ снайпера, собрать данные о его звонках, последних сообщениях и поисковых запросах. В частности, незадолго до случившегося он открывал браузер, чтобы посмотреть порнографический контент.

Источник издания заметил, что его коллег находка не удивила. По его словам, в этом нет „ничего необычного“, похожие изображения находили на устройствах других преступников. Например, фотографии пострадавших от насилия детей обнаружили на смартфоне Адама Ланзы, расстрелявшего учеников школы Сэнди Хук, а боевики „Аль-Каиды“* искали особо жестокое порно перед терактами.

Кроме того, в истории браузера Крукса были страницы о Джо Байдене и Дональде Трампе, директоре ФБР, генпрокуроре США, Национальном съезде Демократической партии и британской королевской семье, а также словосочетание „большое депрессивное расстройство“. CNN также писал, что стрелок искал сведения об Итане Крамбли, стрелявшем в учеников школы в Мичигане в 2001 году, и обвинениях, которые были предъявлены его родителям.

В то же время правоохранители ознакомились с перепиской Крукса с родителями. В день стрельбы они заметили пропажу полуавтоматической винтовки из дома. По словам источника, отец и мама 20-летнего стрелка решили, что он ушел стрелять в тир.

Собеседник издания отметил, что ФБР завершило изучение телефона и теперь работает над ноутбуком стрелка и несколькими жесткими дисками, которые были найдены в его спальне.

Агенты надеются найти ключи к разгадке того, почему человек без явных политических мотивов или известных психических расстройств забрался на крышу здания неподалеку от площадки, где проходила встреча Трампа с избирателями, со штурмовой винтовкой и попытался убить кандидата в президенты.

Выстрелы Крукса лишь задели бывшего президента, но ранили двух участников митинга, причем одного смертельно. Стрелок был убит снайпером Секретной службы.