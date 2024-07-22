Подросток из США отрастил 1,6-метровые волосы и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Рубен не стригся с двухлетнего возраста, родители разрешили ему не делать этого, поскольку мальчик боялся машинки для стрижки. Став старше, он продолжил отращивать волосы, следуя традициям своего племени. Подросток пояснил, что у народа лакота длинные волосы считаются частью их духа.

Каждое утро подросток тратит около 20 минут на мытье волос шампунем и кондиционером. Затем час уходит на сушку и еще 10 минут — на распутывание, расчесывание и заплетание. Обычно Рубен заплетает волосы в длинную косу.

Чтобы зафиксировать рекорд, американца привели в парикмахерскую, где расплели, вымыли и расчесали ему волосы. Затем их разложили на столе, чтобы определить самую длинную прядь. Из трех измерений выбрали среднее значение — 161 сантиметр, что и стало рекордом.

Рубен Лукс Твайс-младший побил рекорд индийца Сидакдипа Сингха Чахала, чья длина волос составляла 146 сантиметров. Рекорд по самым длинным волосам среди ныне живущих мужчин пока не установлен. Рубен получит этот титул, когда ему исполнится 18 лет.

Самые длинные волосы среди когда‑либо живших мужчин принадлежали Свами Пандарасаннадхи, настоятелю монастыря Тирудадутурай в индийском Мадрасе. Длина его волос в 1949 году составляла 7,9 метра. А самые длинные волосы у подростка были у Ниланши Патель из Индии — ровно 2 метра. В 2021 году девушка подстригла их и передала в дар музею.