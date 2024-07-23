ФОТО и ВИДЕО | На конопляном поле в волости Канепи снова создали лабиринт - да-да, в форме листка конопли
По инициативе волости Канепи у шоссе Тарту – Выру, в Саверна, на поле с промышленной коноплей снова появился лабиринт в виде листа. Найти фермера, готового посеять коноплю для последующего создания лабиринта, оказалось не так просто, сообщает „Актуальная камера“.
Однако местные предприятия все же поддержали идею. Лабиринт был создан во второй раз. В прошлый раз конопляное семя пошло на корм курам.
„Уборка – самая сложная часть проекта. В этом году мы подумаем, убирать или нет. Потом тут будет проще выращивать зерновые, – добавил создатель лабиринта Хеймар Хани. – В волости Канепи (название волости переводится как „Конопляная“ – прим. ред.) должно быть конопляное поле, ничего не поделаешь“. По его словам, лабиринт этого года сложнее.
Лабиринт станет частью Фестиваля конопли и откроется 19 июля. К этому времени на поле будут установлены щиты с информацией о возможностях использования промышленной конопли.
„Ее можно использовать в пищевой промышленности, косметике, строительстве и даже дизайне. В этом году мы серьезно займемся просветительской и научной деятельностью, чтобы показать людям ценные качества этого интригующего растения, чтобы они не путали его с наркотическим“, – пояснила Коор.
Созданный два года назад лабиринт был очень популярен. Обочины шоссе были постоянно забиты машинами. За лето лабиринт посетили тысячи человек.