ФОТО и ВИДЕО | На конопляном поле в волости Канепи снова создали лабиринт - да-да, в форме листка конопли

Однако местные предприятия все же поддержали идею. Лабиринт был создан во второй раз. В прошлый раз конопляное семя пошло на корм курам.

„Уборка – самая сложная часть проекта. В этом году мы подумаем, убирать или нет. Потом тут будет проще выращивать зерновые, – добавил создатель лабиринта Хеймар Хани. – В волости Канепи (название волости переводится как „Конопляная“ – прим. ред.) должно быть конопляное поле, ничего не поделаешь“. По его словам, лабиринт этого года сложнее.

Лабиринт станет частью Фестиваля конопли и откроется 19 июля. К этому времени на поле будут установлены щиты с информацией о возможностях использования промышленной конопли.

„Ее можно использовать в пищевой промышленности, косметике, строительстве и даже дизайне. В этом году мы серьезно займемся просветительской и научной деятельностью, чтобы показать людям ценные качества этого интригующего растения, чтобы они не путали его с наркотическим“, – пояснила Коор.

Созданный два года назад лабиринт был очень популярен. Обочины шоссе были постоянно забиты машинами. За лето лабиринт посетили тысячи человек.