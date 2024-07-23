Насте Ивлеевой запретили выезжать из России

Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, которая ранее была ведущей в украинском тревел-шоу „Орел и Решка“, не может выехать из РФ. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, известно, что сейчас блогерша имеет серьезные проблемы на родине. Причиной этому являются ее долги перед Федеральной налоговой службой РФ (ФНС). Из-за того, что Настя Ивлеева задолжала около 20,9 миллиона рублей, блогеру заблокировали выезд из страны.

„Ивлеева уже находится под пристальным вниманием судебных приставов. Если блогерша попытается покинуть Россию, пограничники остановят ее и ей будет отказано в выезде“, — сообщают российские СМИ.

Заметим, что накануне стало известно, что из-за долгов блогера перед ФНС РФ был арестован ее автомобиль Lamborghini Urus, который она приобрела в кредит на 7 лет.

Стоит отметить, что Настя Ивлеева имеет многомиллионную аудиторию в сети Инстаграм. В декабре 2023 года Ивлеева стала фигуранткой громкого скандала с „голой вечеринкой“, из-за чего пострадала не только Ивлеева, как организатор, но и известные российские звезды, например, Лолита, Филипп Киркоров и другие.

После волны хейта Ивлеева на несколько месяцев исчезла из информационного пространства. Уже потом она дала большое интервью, в котором изменила свою общественную позицию. В нем блогер, которая ранее выступала за мир, призналась в любви к Путину, заявила, что помогает финансово российской армии, а также то, что посещала оккупированные российской армией территории Украины.