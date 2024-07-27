ГАЛЕРЕЯ | Пугачева не приехала, а Макаревич пришел с женой: смотрите, как прошел самый звездный день фестиваля Лаймы

Субботний вечер в Юрмале стал поистине теплым, яркий и творческим, наполненным сюрпризами, необычными дуэтами и огромным количеством супер популярных треков. Хедлайнером второго дня фестиваля стала группа “Би-2“. Они сыграли четыре своих мега-хита под аккомпанемент оркестра. Гости услышали “Я никому не верю“, „Серебро„, „Полковнику никто не пишет„, Мой рок-н-ролл“, а также прозвучала песня-сюрприз – совместное исполнение „Скользкие улицы“ с Лаймой Вайкуле.

Кстати, выступление с Лаймой было не единственным звездным дуэтом „Би-2„, на песне „Мой рок-н-ролл“ на сцену поднялся Андрей Макаревич и сыграл с Шурой на электрогитаре!

Первое отделение фестиваля закрыл лидер группы „Ногу Свело!„ Максим Покровский, он привез с собой всеми любимые песни, тексты которых вы точно знаете наизусть. Начал он свое выступление с политических треков – „Молчание ягнят“, „Украïна“, „Гимн Обреченных“. „Спасибо за теплый прием!,– сказал со сцены Макс Покровский. – Слава Украине!“. Часть зрителей ответили: „Героям слава“. На финальных аккордах песни „Гимн Обреченных“ Максим громко спросил: „Кто готов спеть вместе с нами?“ и продолжил петь, а зал подхватил и начал скандировать вслед за певцом слова из песни: „Гойда, орки“. Часть публики была явно обескуражена и слегка напряжена, но следующие композиции заставили подпевать всех, ведь закончила группа “Ногу Свело!“ двумя песнями – „Наши юные смешные голоса“ и „Хару Мамбуру“.