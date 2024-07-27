ГАЛЕРЕЯ | Пугачева не приехала, а Макаревич пришел с женой: смотрите, как прошел самый звездный день фестиваля Лаймы
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2024 продолжает свое музыкальное путешествие, а мы продолжаем рассказывать вам о всех самых значимых моментах вечера. 27 июля завершился второй день фестиваля, и он прошел просто потрясающе!
Субботний вечер в Юрмале стал поистине теплым, яркий и творческим, наполненным сюрпризами, необычными дуэтами и огромным количеством супер популярных треков. Хедлайнером второго дня фестиваля стала группа “Би-2“. Они сыграли четыре своих мега-хита под аккомпанемент оркестра. Гости услышали “Я никому не верю“, „Серебро„, „Полковнику никто не пишет„, Мой рок-н-ролл“, а также прозвучала песня-сюрприз – совместное исполнение „Скользкие улицы“ с Лаймой Вайкуле.
Кстати, выступление с Лаймой было не единственным звездным дуэтом „Би-2„, на песне „Мой рок-н-ролл“ на сцену поднялся Андрей Макаревич и сыграл с Шурой на электрогитаре!
Интервью с Би-2 можно посмотреть здесь: Лева и Шура Би-2: „Для нас эта площадка намоленная. Лайма звезда фестиваля – будем подстраиваться под нее“
Первое отделение фестиваля закрыл лидер группы „Ногу Свело!„ Максим Покровский, он привез с собой всеми любимые песни, тексты которых вы точно знаете наизусть. Начал он свое выступление с политических треков – „Молчание ягнят“, „Украïна“, „Гимн Обреченных“. „Спасибо за теплый прием!,– сказал со сцены Макс Покровский. – Слава Украине!“. Часть зрителей ответили: „Героям слава“. На финальных аккордах песни „Гимн Обреченных“ Максим громко спросил: „Кто готов спеть вместе с нами?“ и продолжил петь, а зал подхватил и начал скандировать вслед за певцом слова из песни: „Гойда, орки“. Часть публики была явно обескуражена и слегка напряжена, но следующие композиции заставили подпевать всех, ведь закончила группа “Ногу Свело!“ двумя песнями – „Наши юные смешные голоса“ и „Хару Мамбуру“.
Одним из самых ожидаемых исполнителей вечера был NEMO, победитель Евровидения 2024. Днем он приехал на саундчек под покровом строжайшей анонимности – фото- и видеосъемка была запрещена, а всех журналистов даже попросили удалиться из концертного зала. Никто не понял таких требований райдера, но отнеслись к этому с пониманием. Кстати, после репетиции NEMO вышел на бэкстейдж и дружелюбно побеседовал со всеми желающими, но официальные комментарии журналистам по каким-то причинам давать ему запрещал менеджмент.
По прибытии на концертную площадку, уже непосредственно перед выступлением, NEMO, у ворот, за забором, ждало небольшое количество фанатов, с которыми он тоже с удовольствием пообщался, а в середине его концертной программы маленькая девочка из зала вручила ему плюшевого пингвиненка, от чего он очень растрогался.
В течение дня выступили также Николай Трубач, интервью с которым мы уже опубликовали на портале Bublik: Николай Трубач: „ „Голубую луну“ запретили в России, но песню не посадишь в тюрьму. Я сделал себе имя“, роскошная Элина Нечаева, Sunstroke Project и другие артисты.
Смотрите, как прошел второй день фестиваля Laima Rendezvous.