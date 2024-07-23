Скайдайвер создал костюм в виде ковра-самолета из „Алладина“. Он летает!
Скайдайвер Фредди Фюген осуществил свою мечту. Он создал специальный костюм-крыло из „Алладина“, конструкция которого позволяет набегающим потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, создавая тем самым аэродинамический профиль.
Фюген получил возможность выполнять планирующие полеты с помощью своего „ковра-самолета“. Изобретение в действии опубликовал YouTube-канал „Пилоты дронов MLT“ (MLT Drone Pilots).
„Что если в некоторых мифах и легендах есть доля правды? Что если их сделали или попробовали на самом деле? Сколько реального в магии и магии в реальном? Давайте мечтать по-крупному, открывать свой разум, делать жизнь реальностью, сохранять детство“, — написали его авторы.
Сообщается, что Фредди Фюген летал на парапланерных крыльях, сверхлегких самолетах, дельтапланах, вингсьютах. А затем решил „вернуться к истокам и исследовать новое“.