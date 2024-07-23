Скайдайвер создал костюм в виде ковра-самолета из „Алладина“. Он летает!

„Что если в некоторых мифах и легендах есть доля правды? Что если их сделали или попробовали на самом деле? Сколько реального в магии и магии в реальном? Давайте мечтать по-крупному, открывать свой разум, делать жизнь реальностью, сохранять детство“, — написали его авторы.