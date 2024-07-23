В Лондоне туристка потеряла сознание после того, как ее укусила лошадь королевской охраны

Девушка подошла к коню, на котором сидел наездник, чтобы сделать фотографию. Животному это не понравилось. До этого лошадь уже пыталась укусить другую женщину — та тоже пыталась сфотографироваться с ней.

После инцидента пострадавшей туристке оказывали помощь прохожие. Другие люди же продолжали делать снимки с конем и его всадником. Некоторым из них удалось даже погладить строптивое животное, хотя то вело себя беспокойно.

Несмотря на происшествие, лошадь не покинула свой пост у музея. Другие меры для защиты туристов не были приняты: возле поста кавалерии уже давно размещена табличка, предупреждающая о возможных рисках приближения к лошадям.

Королевской охране, в том числе конной, не позволяется коммуницировать с прохожими. Гвардейцы должны продолжать службу вне зависимости от обстоятельств и погодных условий.