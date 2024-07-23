Сильвия Ильвес, испытавшая турецкий сервис на себе: „Самый тяжелый день в стоматологии позади!“
Виолончелистка Сильвия Ильвес объявила на прошлой неделе, что едет в Турцию, чтобы сделать себе новые зубы. Утром 21 июля она отправилась в Стамбул. „Вероятно, эта поездка улучшит качество моей жизни!“ — призналась Сильвия.
Сильвия держит своих подписчиков в курсе своей жизни, публикуя информацию о своей судьбоносной поездке в социальных сетях. В Instagram Сильвия написала, что в первый день в Стамбуле, она сосредоточилась на отдыхе, чтобы восстановиться после ночного выступления и раннего вылета. „Отель, в котором я провожу все свое время, замечателен“, — написала Сильвия.
Для многих гостей Турции самым ярким моментом дня в Стамбуле является встреча с уличными собаками и кошками, бродящими по городу. Свой первый вечер Сильвия также провела в компании разных кошек. „И лучшей частью дня оказался вечер, когда я решила раздобыть кошачий корм, чтобы накормить полноценным обедом около тридцати милашек“, — под ярким впечатлением написала Сильвия.
Поздно вечером того же дня Сильвия сообщила, что с ней все в порядке. „Самый тяжелый день в стоматологической клинике окончен! Вероятно, это будет поездка улучшит качество моей жизни!“ — обрадовалась Сильвия, опубликовав фотографию, на которой она в бикини наслаждается палящим турецким солнцем.