Кая Каллас планирует в полной мере насладиться своим летним отпуском: "Мы не увидимся некоторое время"

Во вторник, 23 июля, новое правительство приняло присягу перед Рийгикогу и вступило в должность. При этом новый премьер-министр Эстонии Кристен Михал официально поблагодарил Каю Каллас за работу на посту премьер-министра. „Для меня большая честь быть преемником, и я надеюсь достойно выполнить эту роль“, - заявил он.

Каллас вскоре после прихода к власти нового правительства заявила, что теперь планирует уйти на заслуженный отдых. „Люди добрые: ключи от дома Стенбока сегодня передали, так что я больше не премьер-министр. Сегодня у меня начинается отпуск, и я также возьму заслуженный отпуск от социальных сетей, поэтому какое-то время меня не увидят в этой среде“, - сказала она, но добавила, что, когда начнутся новые рабочие обязанности, она вернется в социальные сети с новой силой.