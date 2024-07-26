Убивает 20 тысяч людей ежегодно: что известно о популярном смертоносном блюде

Кои пла, популярное традиционное блюдо, которое едят в Таиланде и Лаосе, считается причиной смерти около 20 000 человек ежегодно. Об этом пишет Oddity Central.

Кои пла, который жители Лаоса и региона Исаан в Таиланде считают салатом, состоит из фарша из сырой рыбы, лимонного сока, трав и специй. Проблемным ингредиентом этого блюда является рыба, в которой живут паразиты. Кои пла чаще всего готовят из сырой пресноводной рыбы из бассейна Меконга, которая часто заражена паразитическими плоскими червями, известными как живые сосальщики. Давно известно, что эти паразиты вызывают один из самых агрессивных видов рака, известных человеку — холангиокарциному, или рак желчных протоков, от которого в одном Таиланде умирает около 20 000 человек.

„Здесь это очень большая нагрузка для здоровья, — сказал агентству France-Presse хирург из Университета Кхон Каен в Таиланде Наронг Кхунтикео. — Но никто об этом не знает, потому что они умирают тихо, как листья, падающие с дерева“.

Кхунтикео, родители которого умерли от рака протоков после того, как всю жизнь ели кои пла, провел много лет, путешествуя по сельской местности северо-востока Таиланда и предупреждая людей об опасности употребления этого дешевого, но опасного блюда. К сожалению, традиционное рыбное блюдо настолько популярно в таиландском регионе Исаан, что заставить людей прекратить его употреблять невероятно сложно.

Некоторые люди просто скажут что-то вроде: „Ну ладно, есть много способов умереть“, тогда как другие утверждают, что приготовление рыбы перед добавлением ее в блюдо полностью портит вкус. Старшие поколения, выросшие на кои пла, гораздо менее охотно отказываются от него, но такие врачи, как Наронг Кхунтикео, надеются, что, по крайней мере, молодое поколение осознает опасность, которой они подвергают себя, употребляя его в пищу.